Gambarie, si scia. Malara: ‘Aperto anche il tapis roulant. Possibile una nuova nevicata’ – FOTO

Riaprono le piste a Gambarie. L’annuncio era arrivato nei giorni scorsi dal sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, che aveva indicato l’apertura al pubblico delle piste Telese e Azzurra dopo i collaudi del weekend.

A confermare la ripartenza è lo stesso primo cittadino, che punta su un afflusso costante già durante la settimana.

“Saranno aperte sempre la pista Azzurra e la Telese. È aperto anche il tapis roulant con il sintetico per i principianti. Ci aspettiamo per tutti questi giorni infrasettimanali molte presenze per poi avere i picchi nel fine settimana anche con arrivi dalla Sicilia ed anche come neve aspettiamo una nuova imbiancata nel fine settimana”.

Oltre alle due piste principali, quindi, è disponibile anche il tapis roulant con fondo sintetico dedicato ai principianti. E lo sguardo è già al prossimo fine settimana, quando sono attesi i numeri più alti e una possibile nuova imbiancata.