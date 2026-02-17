Snow party: escursioni, musica e divertimento a Gambarie. Il programma

Domenica 22 febbraio 2026, Gambarie d’Aspromonte sarà il palcoscenico di un evento unico: il “I Love Gambarie Snow Party”. Organizzato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in collaborazione con diverse realtà locali, questo evento offre una giornata di svago, natura e divertimento.

Un programma ricco di attività

L’inizio della giornata sarà all’insegna della natura e del benessere con una sessione gratuita di Terapia Forestale che si terrà presso la stazione certificata CNR del C.A.I. di Aspromonte. Il percorso di terapia forestale è un’occasione per entrare in contatto con la natura, migliorare il benessere psicofisico e scoprire i benefici delle escursioni. La sessione si terrà dalle 10:00 alle 12:00, con la possibilità di prenotare il proprio posto chiamando al numero 346.2263567.

In parallelo, sono previste due escursioni guidate alla scoperta delle bellezze naturali di Gambarie, con un contributo di 5€ per ciascuna escursione. Le escursioni, con guida esperta del Parco, si terranno dalle 10:00 alle 12:00 e percorreranno due suggestivi sentieri:

Bosco dei 5 Anelli – Terreni Rossi : per info e prenotazioni, contattare il numero 347.4703582.

: per info e prenotazioni, contattare il numero 347.4703582. Bosco delle Fate – Fragolara: l’escursione si svolgerà con l’opzione di utilizzare le ciaspole in caso di neve. Per info e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 347.6476347.

Per gli amanti dei cavalli, è in programma anche un’escursione a cavallo, con un contributo di 25€, dalle 10:00 alle 12:00. Le prenotazioni sono aperte al numero 3451840638.

Dj set e intrattenimento in piazza Mangeruca

A partire dalle 12:00, l’evento si sposterà in piazza Mangeruca, dove la musica e l’atmosfera festosa daranno il via al pomeriggio di divertimento. A inaugurare la giornata musicale ci sarà il Dj Set di Claudio Polimeni e Joshua Giglio, mentre dalle 16:00 la musica sarà curata dal Dj Set di Aphrodite di Socio Crew.

Non mancheranno degustazioni di street food, beverage e un’area dedicata al food truck con tante prelibatezze, tutte da gustare mentre si vive l’energia di Gambarie. L’evento è anche l’occasione per socializzare sotto il Led Wall, dove proiezioni e luci creano un’atmosfera magica.

Come arrivare e parcheggiare

Per raggiungere Gambarie d’Aspromonte, è possibile utilizzare il servizio navetta gratuito che parte da Rumia, con fermate in diverse località del percorso. È previsto un costo di 5,90€ per il trasporto con autobus Atam da Reggio Calabria a Gambarie d’Aspromonte, con partenze alle 10:00 da piazza Garibaldi e ritorno alle 16:00 da piazza Rumia.

Per chi arriva in auto, è possibile parcheggiare gratuitamente nelle vicinanze.

Un evento per tutti

Il “I Love Gambarie Snow Party” rappresenta una vera e propria festa per tutte le età, con la possibilità di godersi la neve, partecipare a escursioni naturali, ascoltare buona musica e assaporare cibo locale. Che si tratti di un’uscita in famiglia, una giornata tra amici o un’escursione immersi nella natura, questo evento è un’occasione da non perdere.

Non resta che segnare in agenda la data e partecipare a questa splendida giornata a Gambarie d’Aspromonte, dove la neve e il divertimento sono protagonisti assoluti.