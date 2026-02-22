Gambarie, successo per lo ‘Snow Party’: escursioni, dj set e street food

"Gambarie è questa, ospitale e accogliente. L’obiettivo è quello di renderla sempre più attrattiva e coinvolgente ed eventi come quello di oggi vanno in questa direzione", le parole del sindaco Malara

Neve, musica e divertimento. Lo “I Love Gambarie Snow Party”, andato in scena oggi a Gambarie d’Aspromonte, ha portato in montagna famiglie, ragazzi e appassionati della natura.

Il programma: benessere, trekking e cavalli

La mattina si è aperta con la sessione gratuita di Terapia Forestale alla stazione certificata CNR del C.A.I. Aspromonte, prevista tra le 10:00 e le 12:00.

In parallelo, spazio alle escursioni guidate con guida del Parco sempre nella fascia 10:00-12:00, su due itinerari:

Bosco dei 5 Anelli – Terreni Rossi

Bosco delle Fate – Fragolara, con possibilità di ciaspole in caso di neve

Tra le attività più attese anche l’escursione a cavallo, organizzata nella stessa finestra oraria.

Piazza Mangeruca: dj set e street food

Dalle 12:00 il cuore dell’evento si è spostato in piazza Mangeruca, tra degustazioni, beverage e street food. Nel pomeriggio la colonna sonora è stata affidata ai dj set: prima Claudio Polimeni e Joshua Giglio, poi dalle 16:00 Aphrodite (Socio Crew). A completare l’allestimento, il Led Wall con proiezioni e luci.

Il successo di pubblico

Per tutta la giornata Gambarie ha dato l’idea di un paese “vivo”: gente in strada, code agli stand e tanta presenza di giovani. Un colpo d’occhio che racconta più di mille numeri: la montagna, quando offre un programma chiaro e servizi, trova sempre la risposta della gente.

Le parole del sindaco Malara

Ad evento ancora il corso, il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, ha sottolineato il senso della giornata e la soddisfazione per la piena riuscita:

“Un piacere avere sempre più persone e ragazzi che apprezzano la nostra montagna. A noi il compito di creare eventi di questo tipo che possano coniugare divertimento, escursioni, specialità gastronomiche, musica e tanto altro. Gambarie è questa, ospitale e accogliente, l’obiettivo è quello di renderla sempre più attrattiva e coinvolgente ed eventi come quello di oggi vanno in questa direzione”, le parole di Malara.

Una linea che il Comune intende portare avanti: appuntamenti capaci di riempire la piazza e, allo stesso tempo, far conoscere sentieri e natura dell’Aspromonte. Il risultato finale, anche oggi, è stato un successo.