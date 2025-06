Gattuso CT azzurro, Minasi: ‘È un orgoglio per la Calabria’

Gattuso è un campione che ha reso onore all’Italia, ma anche alla sua terra d’origine, la Calabria , e non solo per le sue gesta sportive, ma anche per la sua umanità.

Non ha mai dimenticato il suo territorio e le sue forti radici , esaltando in ogni occasione la sua appartenenza alla Calabria e offrendole con generosità gesti concreti di solidarietà ogni volta che ha potuto.

Con la sua caparbietà , i suoi successi e la sua semplicità , “ Ringhio ” è un esempio da seguire per i nostri giovani, che attraverso lui possono capire come ogni sogno sia realizzabile , con impegno, determinazione, credendoci e sacrificandosi.

A Gattuso vanno le mie più sincere congratulazioni per questo nuovo eccezionale traguardo e il mio in bocca al lupo per nuovi ulteriori successi. Saprà portare ancora in alto il nome dell’Italia e della nostra regione!