Gazzetta dello Sport: ‘Brescia, adesso o mai più. Deve rispettare la scadenza dei pagamenti’

L’udienza davanti alla Corte Federale d’Appello fissata per il 10 di giugno, con la quale verrà discussa la penalizzazione che ha sancito la retrocessione del Brescia, ma il presidente Cellino dovrà prima preoccuparsi di rispettare la scadenza dei pagamenti necessari, altrimenti il 24 (posticipata l’iscrizione per le squadre coinvolte nel caso Brescia) non potrà completare l’iter. Così su La Gazzetta dello Sport:

Scadenze, accordi e cessione

“Adesso o mai più: il Brescia deve rispettare la scadenza dei pagamenti necessari (domani) e i bonifici devono partire il giorno prima (oggi), altrimenti il 24 non potrà completare l’iscrizione con l’aggiunta della fideiussione (termini prolungati in attesa della definitiva collocazione in B o in C). Il compito di pagare spetta a Massimo Cellino, che si sta muovendo mentre tratta la cessione del club. La giornata si è consumata a colpi di proposte e contro-proposte fra il presidente e il gruppo americano rappresentato dall’ex dg Francesco Marroccu.

L’intesa per la cessione del club è all’orizzonte, domanda e offerta sono vicine, ma gli aspiranti acquirenti aspettano che sia ufficializzato l’accordo per la rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate. Il tempo stringe e allora Cellino sta pensando di anticipare i 6,5 milioni necessari, contando sulla volontà degli investitori di condurre in porto l’acquisto. Dallo scambio di informazioni e documenti nei giorni scorsi il presidente del Brescia ha potuto riscontrare la disponibilità economica dei suoi interlocutori”.

Il mancato pagamento andrebbe a impedirne l’iscrizione, qualunque sia il campionato da disputare.