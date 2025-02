Reggio, la Bottega del Gelato ottiene l’accreditamento VEGANOK

In via Spanò 23 Vi aspettano 18 gusti interamente vegani. Dai sapori classici, fino a proposte più ricercate come il bergamotto di Reggio Calabria

La Bottega del Gelato, situata a Reggio Calabria, è una storica gelateria da sempre attenta alla qualità delle materie prime e alla ricerca di nuove proposte, e ha da poco ottenuto l’accreditamento VEGANOK, entrando a far parte di una rete di attività sparse sul territorio nazionale che si dimostrano sempre più attente alle scelte etiche dei consumatori presentando varie opzioni vegane.

Un’eccellenza premiata

Con una selezione di 18 gusti interamente vegani, La Bottega del Gelato si distingue per la varietà e la qualità delle sue creazioni. Dai sapori classici come cioccolato fondente e nocciola, fino a proposte più ricercate come il bergamotto di Reggio Calabria, ogni gelato è preparato con ingredienti genuini e senza derivati animali.

Nel 2024, questo laboratorio artigianale ha ottenuto un importante riconoscimento, rientrando tra “Le Migliori Gelaterie d’Italia 2024”. Un premio che conferma la dedizione e la passione che ogni giorno animano il lavoro del team. A suggellare questo successo, la partecipazione al programma televisivo “L’Ingrediente Perfetto” su La7, condotto da Maria Grazia Cucinotta, dove è stato presentato il gelato vegano al bergamotto, un tributo al territorio e alla sua ricchezza aromatica.

Un gelato per tutti

Inclusività e qualità sono le parole d’ordine de La Bottega del Gelato. Con un’offerta di gusti che spazia da quelli tradizionali a quelli vegani, da quelli senza glutine a quelli a base di stevia per chi ha esigenze di ridotto apporto di zuccheri, la gelateria si rivolge a tutti, senza escludere nessuno. Ci sono anche proposte proteiche, ideali per sportivi e per chi segue un’alimentazione specifica. Ogni ricetta è il risultato di una ricerca accurata, pensata per offrire un gelato artigianale di alta qualità.

Scopri il gelato vegan di La Bottega del Gelato

La Bottega del Gelato ti invita a scoprire tutti i suoi gusti vegani di gelato nella sua sede accreditata VEGANOK. La gelateria calabrese dimostra che scegliere un gelato vegan significa valorizzare il sapore autentico degli ingredienti e sostenere una filosofia di consumo più consapevole.

