Gelbison-Reggina, assenze pesanti in casa amaranto: i convocati di Torrisi

In tre restano fuori, quattro invece gli indisponibili e anche uno squalificato

24 Gennaio 2026 - 15:18 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Gelbison:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco  Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Chirico, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Sartore

 Non convocati: Fanari, Fomete, Pellicanò 
Indisponibili: Bevilacqua, Di Grazia, Porcino, Verduci 
Squalificati: Ragusa

