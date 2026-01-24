Gelbison-Reggina, assenze pesanti in casa amaranto: i convocati di Torrisi
In tre restano fuori, quattro invece gli indisponibili e anche uno squalificato
24 Gennaio 2026 - 15:18
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Gelbison:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Chirico, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Sartore
Non convocati: Fanari, Fomete, Pellicanò
Indisponibili: Bevilacqua, Di Grazia, Porcino, Verduci
Squalificati: Ragusa