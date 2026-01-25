Gelbison-Reggina: le formazioni ufficiali. Fuori Rosario Girasole
Torrisi sceglie Palumbo nel tridente dietro Ferraro
25 Gennaio 2026 - 13:18 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Gelbison-Reggina, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie D giorne I:
GELBISON (4-3-3): Corriere; Semeraro, Viscomi, Urquiza, Scognamiglio; Fernandez, De Martino, Chironi; Kosovan, Ferreira, Liurni. All. Agovino
A disposizione: Sakho, De Feo, Uliano, Castro, Cascio, Pellino, Russo, Delmiglio, Coscia.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, Adejo, D. Girasole, Distratto; Fofana, Laaribi; Edera, Mungo, Palumbo; Ferraro. All. Polito
A disposizione: Summa, Lanzillotta, R. Girasole, Barillà, Macrì, Salandria, Sartore, Chirico, Guida.
Arbitro: Marco Costa (Busto Arsizio). Assistenti: Alessandro Tangaro (Molfetta), Piergiacomo Palermo (Bari)