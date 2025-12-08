Tutto pronto per la IV edizione del ‘Gelsomini Film Festival’

Al via il “Gelsomini Film Festival” 2025, in programma venerdì 13 dicembre a Siderno e sabato 14 dicembre a Roccella Jonica. Per questa IV edizione, un cartellone di alto profilo dedicato al cinema d’autore, all’impegno civile e alla valorizzazione delle nuove voci del panorama cinematografico.

La serata inaugurale a Siderno

La serata inaugurale, venerdì 13 dicembre, alle ore 20.00, al Cinema Nuovo di Siderno, vedrà protagonista Simona Cavallari con un focus sulla sua storia professionale.

Simona Cavallari, giovanissima nel 1985 conquista il grande schermo come protagonista di “Pizza Connection” di Damiano Damiani, e poi la sua carriera decolla con la serie tv “La piovra” 4, nel 1989, mentre nel 1994 calca il red carpet di Cannes con “Il sogno della farfalla” di Marco Bellocchio. Negli anni alterna cinema, teatro e fiction, passando da ruoli intensi a interpretazioni più sperimentali. Nel 2007 è tra i protagonisti della serie tv “Il capo dei capi”, dal 2009 al 2012 interpreta Claudia Mares in “Squadra antimafia”, mentre nel 2015 è protagonista della serie tv “Le mani dentro la città”. Di recente l’abbiamo vista ancora in tv con “Storia di una famiglia perbene” e “Viola come il mare”, confermandosi un volto amato e noto della fiction italiana.

La proiezione di “Even” e il dibattito

A seguire, la proiezione del film “Even”, diretto da Giulio Ancora e liberamente ispirato alla storia di Roberta Lanzino; un dramma psicologico misto al crime che racconta la storia di Giulia, adolescente ribelle, inconsapevolmente legata a un misterioso femminicidio, celato nel tempo dalla neve. Presenti il regista e gli interpreti Simona Cavallari, Martina Chiappetta, Annalisa Giannotta e Costantino Comito.

Al Cineforum sulla violenza di genere parteciperanno Rita Commisso, presidente FIDAPA Siderno, Caterina Origlia, responsabile Sportello antiviolenza Siderno, e Cesira Sorace, presidente associazione “Senior”.

La seconda serata a Roccella Jonica

A Roccella Jonica, all’ex Convento dei Minimi, la seconda serata del festival, si aprirà alle 17.30 con la proiezione e premiazione dei quattro cortometraggi in concorso, selezionati tra le migliori produzioni realizzate in Calabria nell’ultimo anno: “Leggera”, regia di Emiliano Barbucci, “Laddove manchi”, regia di Mauro Lamanna, “Amelia”, regia di Orefice & Belusci, “Velocità di fuga”, regia di Andrea Belcastro. A decretare il Miglior Corto 2025 sarà la giuria composta dagli studenti della Scuola Cinematografica della Calabria, dando così spazio al punto di vista delle nuove generazioni e alla formazione critica dei giovani studenti di cinema.

Cutro, Calabria, Italia di Mimmo Calopresti

Alle 19.30, la proiezione del docufilm “Cutro, Calabria, Italia”, diretto da Mimmo Calopresti, il racconto drammatico di quanto successo nella notte tra 25 e il 26 febbraio 2023 quando nelle acque di Steccato di Cutro persero la vita novantaquattro migranti, tra i quali venticinque minori. Oltre al regista, interverranno Vittorio Zito, sindaco di Roccella Jonica, Rosario Zurzolo, presidente Eurocoop Jungi Mundu, Maria Paola Sorace, presidente Cooperativa Sociale Pathos.

Omaggio a La La Land

Per celebrare l’apertura del festival, è stata realizzata una trasposizione fedele di una scena del film premio Oscar “La La Land” di Damien Chazelle, con l’interpretazione di due giovani attori della Scuola Cinematografica della Calabria, Giuseppe Russo e Marika Ligato.

La scena è stata girata all’interno della sala del Cinema Nuovo di Siderno e verrà presentata al pubblico durante la prima serata del festival.

Le parole del direttore artistico

«Il Gelsomini Film Festival è un luogo dove il cinema torna a essere incontro, riflessione e voce del territorio» dichiara Lele Nucera, direttore artistico. «Quest’anno abbiamo scelto opere che raccontano il presente con coraggio, sensibilità e una forte identità narrativa, valorizzando anche il talento creativo dei nostri giovani attori e studenti».

Gli ospiti delle edizioni precedenti

Negli anni il Gelsomini Film Festival ha avuto l’onore di accogliere alcuni dei volti più significativi del cinema italiano, un patrimonio di presenze che ha contribuito a definire l’identità e la qualità della manifestazione. Nelle edizioni precedenti sono passati artisti come Lillo Petrolo, maestro di comicità e sensibilità umana, Daniele Ciprì, tra i più importanti direttori della fotografia italiani, e Francesco Montanari, volto amatissimo del cinema e della serialità. Hanno inoltre partecipato attrici e attori di grande spessore come Anna Ferruzzo, Fabrizio Ferracane, Peppino Mazzotta e Marcello Fonte. Accanto a loro, registi come Mimmo Calopresti, Aldo Iuliano e Fabio Mollo, autori riconosciuti per una poetica personale e per opere che hanno saputo raccontare con forza e sensibilità il presente.

Una sequenza di ospiti e professionisti che, anno dopo anno, ha consolidato la reputazione del festival, dimostrando la sua capacità di attrarre figure di primo piano e di rendere la Calabria luogo di confronto, visione e crescita culturale.

Partner e collaborazioni

Il festival è promosso dalla Scuola Cinematografica della Calabria, ente accreditato dalla Regione Calabria, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Roccella Jonica, in collaborazione con i partner culturali del territorio: Cooperativa sociale “Pathos”, Eurocoop servizi “Jungi Mundu”, Fidapa Siderno, Sportello legale antiviolenza di Siderno, Centro di aggregazione sociale “La meglio gioventù Senior” di Siderno.