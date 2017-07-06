Generazione famiglia: “In Calabria vietato dissentire, pronti a scendere in piazza”

“In Calabria è vietato dissentire, o almeno lo è secondo il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea che predica bene ma razzola malissimo”. Ad affermarlo è Filippo Savarese portavoce nazionale di Generazione Famiglia, uno dei movimenti che hanno organizzato gli ultimi due Family Day a Roma. “In un’intervista apparsa sul sito prideonline.it, il capogruppo dei “Democratici e Progressisti” si è lasciato andare a commenti chiaramente provocatori nei confronti de nostri rappresentanti calabresi e di tutto il nostro movimento, affibbiandoci pretestuose ed offensive etichette senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate”.

“Evidentemente – continua Savarese – il consigliere Giudiceandrea non gradisce le critiche alla sua legge e cerca di evitare il confronto rifugiandosi in un maldestro tentativo di delegittimare l’avversario. Questo atteggiamento, tutt’altro che democratico e garante del pluralismo, rivela una pericolosa deriva da inquisizione del “pensiero unico” “.