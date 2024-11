Georgia May Jagger nuova icona di Angel by Thierry Mugler.

di Federica Geria – Thierry Mugler, stilista e fotografo Francese, creatore dell’omonima casa di moda, sceglie Georgia May Jagger come nuova testimonial di Angel.La giovane top model Inglese figlia di Mick Jagger (cantante della band Rolling Stones) e Jerry Hall, sta conquistando grande successo nel mondo della moda.Dopo aver lavorato con celebri fotografi come Terry Richardson e Mario Testino, diventa il volto di numerose campagne: Rimmel, Versace, Sisley, Miu Miu, Just Cavalli.E adesso si afferma come nuova icona di Angel, profumo creato nel 1992, diventato oggi una delle fragranze più vendute al mondo.Nella famosa confezione a forma di stella, disegnata dallo stesso Mugler, un profumo di tipo orientale-vanigliato con forti note olfattive fruttate (bergamotto, mandarino, pesca, albicocca) ed alimentari (vaniglia, cioccolato, caramello), che gli conferiscono un odore dolce e intenso.Georgia parla di Angel come un profumo “molto legato alla mia infanzia che non ha mai smesso di affascinarmi” e dichiara il proprio entusiasmo nel “diventare il nuovo volto… 19 anni dopo mia mamma!”.Era il 1995 infatti quando Jerry Hall, madre di Georgia e celebre top model, divenne l’indimenticabile testimonial e musa di Angel.Grazie allo stile di Georgia, glamour e rock, la nuova campagna pubblicitaria del profumo Angel dará una nuova impronta all’intero brand, rompendo gli schemi: “Diffidate degli angeli” (#bewareofangels).Il visual debutterà a Luglio 2014, lo spot televisivo invece, nel mese di settembre. i need to buy the