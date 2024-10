Giallo Bronzi di Riace, Nuccio Schepis: “Non mi importa chi li ha trovati. Nei due guerrieri c’è la nostra essenza”

Ogni giorno, per quattro lunghi anni, ha guardato negli occhi le due statue, toccandole quotidianamente per ridarle luce e splendore.

La sua azione ha contribuito ad illuminare i volti dei Bronzi di Riace e a rendere i loro corpi ancora più ‘immortali’. Il restauratore reggino Nuccio Schepis ha svolto, a partire dal 2009 insieme a Paola Donati ed altri esperti restauratori, un accuratissimo check-up attraverso tecniche sofisticate che lo ha visto protagonista all’interno del laboratorio creato nella Sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria. Nuccio Schepis è stata una delle poche persone al mondo ad entrare ‘in intimità’ con i Bronzi e ad osservarli fino a contemplarli.

Dopo il servizio del giornalista Antonino Monteleone sul ‘giallo’ dei Bronzi, chiediamo ad uno dei massimi esperti del settore che idea si è fatto del mistero che ruota attorno al loro ritrovamento.

“Sono una persona molto equilibrata e nei discorsi in cui non c’è equilibrio non ci voglio entrare. Non voglio entrare nelle polemiche di questi ultimi giorni. Conosco Stefano Mariottini e per me la cosa più importante è che i Bronzi sono qui al Museo e fin quando non c’è nulla di certo è inutile alimentare polemiche. Il mio compito all’epoca è solo stato quello di restaurarli”.