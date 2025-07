Roccella Summer Festival 2025: Gianna Nannini in concerto

Manca ormai poco all’apertura dell’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, che quest’anno propone una carrellata di grandi artisti unica, con una varietà di generi tale da abbracciare un pubblico sempre più vasto.

Così per gli amanti del rock, non può passare inosservato il concerto che porterà il prossimo 21 agosto al Teatro al Castello la sempre energica e coinvolgente Gianna Nannini.

Con la sua voce potente e il suo carisma inconfondibile, la Gianna nazionale porterà sul palco i brani che hanno segnato la storia della sua carriera e della musica italiana con una data del tour “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”. La serata promette di essere un viaggio emozionante tra le note di successi intramontabili e nuove melodie che incantano generazioni di fan. L’incontro tra Gianna Nannini e il suggestivo scenario del Teatro al Castello rappresenta un’opportunità imperdibile per i veri amanti della musica.

Il Roccella Summer Festival si conferma ancora una volta e anche con questo appuntamento come uno degli eventi più attesi dell’estate, offrendo una cornice unica per vivere la musica in tutte le sue sfumature. Ricordiamo che la rassegna è organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse PAC 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

I biglietti ancora disponibili per partecipare al concerto di Roccella Jonica (Rc) possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.

