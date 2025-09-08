Regionali, Giannetta (Fi): “Tridico giustifica suoi disastri nei sondaggi e parla male della Calabria”

“Tridico giustifica suoi disastri nei sondaggi e parla male della Calabria”. Lo dichiara il Consigliere regionale della Calabria Domenico Giannetta (FI).

“Come deve essere dura la vita dell’ufficio stampa di Pasquale Tridico, nel passare tutti giorni a commentare sondaggi negativi.

La scorsa settimana non andava bene una rilevazione perché era stata fatta troppo presto, oggi invece – dichiara Giannetta – un’analisi di YouTrend secondo l’ex presidente Inps fa acqua perché è stata chiesta una previsione e non l’intenzione di voto.

Nell’attesa di cosa potrà inventarsi per giustificare i risultati del prossimo sondaggio, è costretto a tenere ferma la linea imposta dalla coalizione del centrosinistra regionale tesa a un perpetuo racconto negativo della Calabria, nel solco di quella che è stata la narrazione dei consiglieri di opposizione in questi ultimi 4 anni, schiacciati nel gettare fango sulla nostra regione e mettere in risalto sempre e solo i problemi ma mai le cose positive.

L’ultimo grottesco esempio è proprio di oggi: mentre al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio si registrava il buon esito di un innovativo intervento con impianto di defibrillatore cardiaco extravascolare, per la prima volta in Calabria, il candidato presidente Tridico, nel tentativo di trovare anche oggi qualcosa da denunciare sulla sanità, dai suoi social parlava male esattamente del Gom: “I calabresi meritano di meglio, una situazione drammatica in cui versa questa realtà”.

Tempismo perfetto, ma soprattutto un atteggiamento che nel tentativo di screditare il suo avversario, finisce per disonorare tanti professionisti e operatori sanitari che quotidianamente non solo fanno tanti sacrifici per garantire al massimo i servizi ai cittadini ma si sforzano per dare lustro e qualità alle nostre strutture sanitarie. Complimenti”. – conclude Giannetta.