Domenico Giannetta si dimette da parlamentare: ‘Il mio impegno è in Calabria’

Lo dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Una scelta delicata, per certi versi sofferta , ma lucida – conferma – Ho preso un impegno con i calabresi in campagna elettorale e intendo onorarlo con la massima dedizione. Credo, senza falsa modestia – sottolinea – che in pochi avrebbero fatto la stessa cosa. Approdare in Parlamento è il coronamento di un percorso politico cui è più che naturale ambire. Da uomo delle istituzioni, infatti, non nascondo l’emozione che ho provato nel sedere sugli scranni di Montecitorio . E la tentazione di restare è stata forte. Nonostante questo, ho accelerato i tempi della produzione di atti per incidere prima possibile nella massima Assise legislativa, anche sfidando la congiuntura negativa derivante dalle restrizioni da Coronavirus. Ho presentato emendamenti e interrogazioni in materia di diritto alla salute su cui presto darò notizie più approfondite”.

Ancora Giannetta:

“Sono stato accolto con affetto e stima. Ringrazio il presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, il vice presidente vicario Roberto Occhiuto e tutta la deputazione per la immediata e naturale sinergia che da subito si è creata e che continuerà, in una rinnovata relazione tra Parlamento regionale calabrese e Parlamento nazionale, istituzioni che devono imparare a dialogare di più e meglio per fare attecchire con più forza le istanze territoriali”.

“La Calabria – continua Giannetta – ha sofferto un cono d’ombra che finalmente si sta diradando e sarà nostro compito impegnarci al massimo per darle il risalto che merita, e interpretare, efficacemente, questa nuova pagina della nostra storia. La Calabria deve rivendicare il suo protagonismo e riconquistare quella dignità che per troppo tempo è stata soffocata In questa prospettiva, resto in Calabria con amore per la mia terra e fiducia in questa legislatura regionale che nasce nel segno di un coraggio e una determinazione senza precedenti. Al fianco di Jole Santelli, cui mi lega un rapporto politico solido e sinergico che si alimenta della stima reciproca, sacrificare l’ambizione personale per restare più vicino alla gente è, in questo momento, la scelta che sento necessaria per contribuire alla nostra ricostruzione e ripartenza economica e sociale. Mai come adesso – conclude Giannetta – occorre uscire dagli slogan e rimboccarsi le maniche e lavorare”.