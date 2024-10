Calabria amara, Lino Polimeni: ‘Avete mandato al macello un ragazzo, codardi e vigliacchi’

Toni forti all'indirizzo del Sindaco di Catanzaro: "Non meritate nulla, la gente deve sputarvi in faccia"

A seguito dello scontro in TV tra Massimo Giletti e Marco Polimeni, durante la tramissione “Non è l’Arena“, in onda su LA7 domenica 12 gennaio (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’), nella serata di ieri il Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro è stato nuovamente ospite in prima serata, questa volta al telefono.

“Calabria Amara” il titolo della puntata. Non sono mancati ancora una volta i battibecchi tra Polimeni e gli ospiti in studio, quando l’argomento contestualizzato era la politica nella nostra regione. Finte sedute consiliari, gettoni non dovuti, assunzioni fittizie, mazzette, il tutto alla vigilia delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio.

Nella giornata odierna, il padre di Marco, il giornalista Lino Polimeni, ha espresso attraverso una diretta Facebook e con toni decisamente duri, il suo parere.