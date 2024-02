Ginnastica Ritmica e Karate: ai fratelli Mollica le congratulazioni del consigliere Cardia

I fratelli Mollica sono campioni nelle discipline di Ginnastica Ritmica e Karate. Arrivano le congratulazioni del Consigliere Mario Cardia: “Un successo straordinario, orgoglio per la nostra città, Aurelia e Michael un esempio per tutti”.

Si sono svolti a Lamezia Terme e a Pianopoli le qualificazioni per i campionati Italiani di Ginnastica Ritmica e di karate Fijlkam.

Aurelia Mollica tesserata con L’A.S.D. Biritmica ed allenata dalla Dott ssa Fabrizia Bordonaro si è classificata prima conquistando la medaglia d’oro nella categoria Lb silver e la qualificazione per i campionati Italiani di Ginnastica Ritmica che si terranno nel mese di giugno a Rimini, mentre il fratello Michael tesserato con la Fortitudo 1903 del Presidente Prof Riccardo Partinico e allenato dalle Prof.sse Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto si è classificato Primo nella categoria Cadetti 47 kg, conquistando la medaglia d’Oro, il titolo di campione Regionale e la qualificazione per i campionati Italiani che si svolgeranno ad Ostia dal 01 al 03 Marzo 2024 presso il Pala Pellicone.

A complimentarsi con entrambi il Consigliere Comunale Mario Cardia che dichiara: “Un successo straordinario, orgoglio per la nostra città. Lo sport è fatto di gioie e dolori, vittorie e sconfitte, ma è il trionfo a gratificare gli atleti e a scrivere nuove pagine di storia. Sono felice di apprendere che Reggio Calabria ha due atleti straordinari come Aurelia e Michael. Ho avuto modo di conoscere entrambi qualche anno fa insieme ai loro splendidi genitori , mi hanno raccontato i loro sogni e i loro obiettivi”, continua Mario Cardia.

“Esprimo grande soddisfazione per i successi straordinari ottenuti dai giovanissimi Aurelia e Michael Mollica – ha infine affermato il consigliere comunale Mario Cardia – da amministratore della mia città sono orgoglioso che due giovani reggini come Aurelia e Michael abbiano raggiunto traguardi così prestigiosi“.