Per la Ginnastica 'Virtus Reggio' un altro anno ricco di soddisfazioni

Si è concluso un altro anno ricco di soddisfazioni e successi per la società Ginnastica “Virtus Reggio”, frutto della professionalità e dell’amore di tutto lo staff tecnico-dirigenziale e dell’impegno e dedizione delle ginnaste della Virtus. Prestigiosi riconoscimenti e titoli conquistati durante l’anno 2023:

l’assegnazione da parte della F.G.I. quale “Riconoscimento per la meritoria opera svolta nella Ginnastica” della

-Benemerenza Federale a Rina Albanese, TECNICA FEDERALE dal 1988, e la -Benemerenza Federale al

PRESIDENTE Rocco Loprevite

– la partecipazione a 2 Finali Nazionali della Federazione Ginnastica,conquistando 15 ORI,10 Argenti e 3 Bronzi individuali e di Squadra,

– la partecipazione all’Evento Mondiale della Federazione Internazionale ”World Gymnaestrada”,svoltosi ad Amsterdam,vestendo i colori dell’ITALIA

– Il Premio “Reggio Sport Awards”dal Comune di Reggio Calabria come eccellenza sportiva.

Tra i piu’importanti eventi cui è stata chiamata

– l’esibizione per la Regione Calabria, presso la Cittadella Regionale di Catanzaro

– l’esibizione per la Reggina calcio, presso lo stadio Granillo, in occasione di una partita di serie B

– il bellissimo e coinvolgente Flashmob, cui ha preso parte con tutte le sue allieve,facendo ballare una piazza Duomo gremita e, in conclusione di questo splendido anno, famiglie e parenti di tutte le ginnaste hanno vissuto momenti ricchi di entusiasmo,gioia e condivisione con il consueto saggio Natalizio.