“Giocattoli in Movimento”: a Reggio la solidarietà scende in piazza per l’Epifania

A Reggio Calabria il 5 gennaio torna “Giocattoli in Movimento”. Un'opportunità di scambio per bambini e un gesto di solidarietà per le famiglie bisognose

Conto alla rovescia per l’appuntamento con la solidarietà nel cuore di Reggio Calabria. Il prossimo 5 gennaio, in Piazza San Giorgio, tornerà l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”, promossa dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle. Un evento che trasforma il riuso in un gesto d’amore, a poche ore dall’arrivo della Befana.

Un gesto di solidarietà e sostenibilità ambientale

L’obiettivo è chiaro: non lasciare nessun bambino senza un sorriso e, contemporaneamente, dare una lezione concreta di sostenibilità ambientale. La formula, ormai collaudata, è quella dello scambio: portando due o più giocattoli (o libri) in buono stato, ogni bambino potrà sceglierne uno in cambio.

“Non è solo una raccolta di giocattoli, è un momento di educazione civica per i più piccoli,” spiega la D.ssa Giovanna Roschetti, Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Reggio Calabria. “Insegniamo ai bambini che un oggetto che non usano più può diventare il tesoro di un altro coetaneo. Invitiamo tutti i reggini a raggiungerci in piazza per dimostrare, ancora una volta, il grande cuore della nostra città.”

Solidarietà a 360 gradi

L’impatto dell’iniziativa non si esaurisce in piazza. Tutto il materiale raccolto e non scambiato durante il pomeriggio verrà consegnato all’Emporio della Solidarietà Genezareth, garantendo che il ciclo del dono raggiunga anche le famiglie in situazioni di maggiore fragilità segnalate dalla Caritas.

Riepilogo dell’appuntamento: