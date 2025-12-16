‘Giochiamo per un Sorriso’: consegnata nuova strumentazione al reparto di Oncoematologia Pediatrica del GOM

Si è svolta alla presenza di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni, autorità del mondo sportivo e associazioni, la cerimonia di consegna della strumentazione medica al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, frutto dell’undicesima manifestazione solidale “Giochiamo per un Sorriso”.

L’evento, moderato dalla giornalista Eva Giumbo, ha visto protagonisti innanzitutto i reggini, veri artefici della donazione, come sottolineato più volte dalla delegata provinciale PGS Reggio Calabria Filomena Iatì.

Dopo i saluti del Presidente nazionale PGS Italia, Ciro Bisogno, che ha illustrato le attività dell’associazione e lo spirito salesiano che ne anima l’operato a tutti i livelli, rinnovando la disponibilità a sostenere concretamente le future edizioni dell’iniziativa e del Presidente regionale PGS Calabria, Fabio Armeni, da sempre vicino alla delegazione territoriale, si sono susseguiti numerosi interventi istituzionali.

Hanno portato il loro saluto il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il Presidente di Sport e Salute Calabria Walter Malacrino, il delegato provinciale del CIP Calabria Fabio Giordano, il direttore amministrativo del GOM Francesco Araniti e la consigliera dell’UICI – Sezione di Reggio Calabria Carmela Petrelli.

A seguire, il rappresentante di zona Maurizio Autunno ha illustrato nel dettaglio l’importante donazione effettuata dalle PGS reggine, spiegando come il microscopio biologico ad alta tecnologia consegnato al reparto di Oncoematologia Pediatrica rappresenti un gesto concreto capace di alimentare la speranza dei giovani pazienti e delle loro famiglie.

Visibilmente emozionata, la responsabile del reparto Rosalba Mandaglio ha ringraziato per il significativo contributo ricevuto, sottolineando come la nuova strumentazione consentirà di migliorare la qualità delle osservazioni ematologiche e di potenziare la condivisione didattica interna.

Momento particolarmente intenso della cerimonia è stato l’intervento della delegata provinciale PGS Filomena Iatì, che con parole forti e toccanti ha ripercorso gli undici anni di storia della manifestazione. Dal 2014 a oggi, Giochiamo per un Sorriso ha conosciuto una crescita costante, diventando un appuntamento atteso dall’intera città e un esempio virtuoso di solidarietà e partecipazione.

Nel suo intervento, Iatì ha ribadito l’importanza di fare rete tra cittadini, associazioni, istituzioni e commercianti, evidenziando come la manifestazione rappresenti l’espressione concreta di una comunità unita. Le PGS – ha sottolineato – sono il mezzo attraverso cui trasformare la generosità dei reggini in donazioni tangibili, capaci di offrire speranze concrete ai giovani degenti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del GOM.

Un reparto che, già tra i più all’avanguardia in Europa, grazie a questa donazione potrà ulteriormente migliorare la propria efficienza, favorendo diagnosi più precoci e più accurate.

La cerimonia si è conclusa in un clima di grande partecipazione ed emozione. In una sala gremita e profondamente coinvolta, è stato infine annunciato che lo staff organizzativo è già al lavoro per la prossima edizione di “Giochiamo per un Sorriso”, in programma nel mese di maggio 2026.