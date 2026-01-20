Gioia Tauro, evade dai domiciliari per recarsi in un’altra abitazione. Arrestato

Colto in flagrante dagli agenti, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, durante la normale attività di controllo del territorio nell’area della giurisdizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, ha arrestato un uomo di 48 anni per il reato di evasione.

I dettagli dell’arresto

In particolare, i poliziotti della Squadra Volanti del Commissariato hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, per cui l’uomo doveva scontare una pena per una serie di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’intervento è stato eseguito dagli operatori della Volante che, durante i regolari controlli verso soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ha constatato l’assenza dell’uomo presso il proprio domicilio. Attivate le ricerche, la Volante ha sorpreso l’uomo all’interno di un’altra abitazione, sita nel quartiere della Marina di Gioia Tauro.

Pericolosità sociale e convalida dell’arresto

Considerata la pericolosità sociale dell’uomo, i numerosi precedenti giudiziari e di polizia per reati di varia natura, nonché l’atteggiamento incurante delle prescrizioni contenute nel provvedimento imposto dall’Autorità Giudiziaria, lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente, la quale, nell’ambito della relativa udienza, ha disposto a carico del soggetto la custodia in regime di arresti domiciliari.