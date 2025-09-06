Gioia Tauro celebra l’eccellenza con il ballerino Giuseppe Giofrè

Grande successo per l’evento “Eccellenze Gioiesi”, tenutosi ieri sera a Gioia Tauro e promosso con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale. La città ha accolto con calore oltre 300 partecipanti in una serata articolata in due momenti distinti ma profondamente connessi da un unico filo conduttore: la valorizzazione del talento e la promozione culturale come leva di crescita e ispirazione per le nuove generazioni.



L’iniziativa ha avuto inizio presso il Museo Archeologico Mètauros, dove si è svolta la cerimonia di premiazione dedicata all’“eccellenza gioiese” Giuseppe Giofrè, ballerino di fama internazionale originario di Gioia Tauro. Un momento ricco di emozione, in cui il talento, l’impegno e la carriera straordinaria dell’artista sono stati celebrati dalla sua comunità d’origine.



Accanto a lui, le scuole di danza del territorio hanno avuto l’opportunità di partecipare a un momento di confronto pedagogico altamente formativo. Giuseppe Giofrè ha condiviso con giovani danzatori e insegnanti riflessioni, esperienze e consigli preziosi, contribuendo alla loro crescita personale e professionale.

A seguire, in Largo Barone, si è tenuto il tanto atteso Meet & Greet con i fan: un’occasione di incontro diretto con l’artista, durante la quale sono stati firmati libri, scattate foto e distribuiti autografi, in un clima di gioia e partecipazione collettiva.

Oltre 300 partecipanti hanno animato non solo i luoghi culturali della città, ma anche le attività commerciali di ristoro e le strutture ricettive locali, generando un significativo indotto. L’evento ha infatti richiamato pubblico proveniente da tutta la Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia e persino dall’Australia, segno del forte legame affettivo e professionale che Giuseppe Giofrè continua a mantenere con la sua terra natale e della rilevanza internazionale dell’iniziativa.

L’evento, fortemente voluto dal Sindaco Simona Scarcella, è stato curato nei dettagli dall’Assessore alla Cultura Domenica Speranza, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative nel panorama culturale locale:



«Quando la cultura si fa esperienza pedagogica, diventa uno strumento potentissimo nelle mani delle nuove generazioni. Investire in eventi come questo significa credere nel talento dei nostri giovani e offrire loro occasioni concrete di crescita e ispirazione», ha dichiarato l’assessore.



L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno a promuovere la cultura come motore di sviluppo sociale, educativo e umano, e ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla riuscita dell’evento.