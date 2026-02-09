Gioia Tauro, online l’avviso pubblico per nuove concessioni demaniali marittime
"Questo bando rappresenta un’opportunità per creare lavoro e sviluppo nel nostro territorio, garantendo legalità nelle procedure" così il sindaco Scarcella
09 Febbraio 2026 - 11:43 | Comunicato Stampa
Il Comune di Gioia Tauro, guidato dal sindaco avvocato Simona Scarcella, ha aperto un avviso pubblico per nuove concessioni demaniali marittime destinate a strutture ricettive turistiche e all’attività di nautica da diporto.
Il sindaco ha sottolineato:
“Vogliamo utilizzare in modo razionale le aree demaniali per attrarre turisti, grazie a una spiaggia e un mare pulito. Questo bando rappresenta un’opportunità per creare lavoro e sviluppo nel nostro territorio, garantendo legalità nelle procedure”.
Il bando scade il 4 marzo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale del Comune.