Gioia Tauro e Cittanova unite per il turismo: finanziato il progetto ‘Mare e Aspromonte’

Una nuova idea di turismo esperienziale capace di cucire insieme le esigenze di sostenibilità delle politiche di promozione del territorio e, contestualmente, di creare una rete operativa di Enti, Agenzie e Associazioni nel segno della partecipazione attiva e proficua alla valorizzazione del patrimonio collettivo.

Un progetto che non guarda soltanto alla crescita dei flussi turistici, ma punta a rafforzare l’identità culturale dei territori coinvolti, valorizzando patrimonio, tradizioni e narrazioni locali come parte integrante dell’esperienza da offrire ai visitatori. Un obiettivo che a Gioia Tauro trova piena corrispondenza nell’impegno dell’assessore alla Cultura Domenica Speranza, che ha seguito personalmente il progetto per la parte di competenza del Comune, portando avanti una visione in cui cultura e turismo camminano insieme come leve di sviluppo e di crescita per la comunità.

Questi gli obiettivi del progetto “Mare e Aspromonte: idee e percorsi per il turismo sostenibile” presentato dal Comune di Cittanova (capofila) in sinergia con il Comune di Gioia Tauro a valere sull’Avviso Pubblico “Calabria Attrattiva”. Un programma di attività, investimenti e azioni premiato dalla Regione Calabria e ammesso a finanziamento per 35mila euro su un totale di 50mila euro previsti dal quadro economico.

Il progetto “Mare e Aspromonte: idee e percorsi per il turismo sostenibile” intende mettere a sistema un punto di vista innovativo circa la fruizione dell’esperienza turistica sui territori di Cittanova e Gioia Tauro: contesti differenti ma fortemente connessi sul piano territoriale, e proprio per questo destinati a cooperare per offrire proposte attrattive stimolanti e fortemente integrate.

Quattro le azioni previste: al centro un pacchetto complessivo di offerte, proposte e idee per un turismo davvero sostenibile, tra territori, attrattori turistici ed esperienze culturali caratterizzanti. In sintesi:

strategie per la mobilità dolce ;

; orientamento turistico diffuso e qualificato;

diffuso e qualificato; coinvolgimento di partner di settore ;

; lo sviluppo di un itinerario turistico-culturale fruibile in tre modalità differenti.

Con decreto n°. 14400 del 14/08/2026 la Regione ha reso nota la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico “Calabria Attrattiva”. In attesa della formalizzazione definitiva, i Sindaci dei Comuni di Gioia Tauro e Cittanova, avv. Simona Scarcella e avv. Domenico Antico, hanno inteso esprimere soddisfazione per il brillante risultato conseguito già in fase preliminare.