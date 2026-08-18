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Foro di Reggio in lutto per la scomparsa dell’avv. Paolo Davide Barberi

Stimato professionista ed ex Presidente della giovane avvocatura locale, ricordato da colleghi e istituzioni per la sua cristallina correttezza, l'altissima competenza professionale e una profonda umanità

18 Agosto 2026 - 10:03 | Comunicato stampa

avv paolo davide barberi

Lutto nel Foro reggino: è mancato l’Avvocato Paolo Davide Barberi, già Presidente dei Giovani Avvocati reggini, ha ricoperto cariche istituzionali forensi a livello nazionale nel CDA della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli”. Esempio di correttezza e modello autentico di bravura tecnica e limpidezza morale, ha saputo unire una spiccata competenza giuridica a una rara sensibilità nei rapporti con i colleghi, i magistrati e gli assistiti.

L’avvocatura reggina, calabrese e nazionale piange oggi la dolorosa scomparsa dell’Avvocato Paolo Davide Barberi, professionista stimatissimo che durante la malattia, vissuta con grandissima dignità, ha lottato con tutte le sue forze e la sua prematura dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità giuridica e locale.

Un percorso di vita e di lavoro strettissimo e simbiotico con la sorella l’avvocata Giuliana Barberi: colleghi di studio e legati da profondo affetto, Davide e Giuliana hanno condiviso quotidianamente la passione per il diritto, le battaglie forensi e un cammino professionale fondato sui medesimi solidi valori di correttezza e dedizione alla giustizia.

Nel corso della sua brillante carriera, l’Avvocato Barberi ha incarnato i valori più alti e nobili della toga: durante il suo mandato alla presidenza della giovane avvocatura ha saputo essere mentore, guida e costante fonte di ispirazione per i colleghi all’inizio del loro percorso, promuovendo sempre la crescita professionale unita al rigido rispetto dei valori deontologici.

Uomo di straordinaria cultura giuridica e bravura tecnica, si è sempre distinto nelle aule di giustizia per una correttezza esemplare e un’integrità morale inattaccabile, guadagnandosi la stima incondizionata di tutti gli operatori del Diritto e della comunità reggina. La sua professionalità, unita a un tratto umano di rara gentilezza e innata signorilità, ha rappresentato un modello quotidiano di lealtà, etica e rigore.

L’intera avvocatura si stringe in un ideale e commosso abbraccio attorno alla famiglia tutta e in particolare, alla moglie e collega avvocata Grazia Minniti, ai suoi adorati bambini Sofia Giuliana e Antonio, in questo momento di profondo dolore, custodendone gelosamente l’eredità spirituale e l’esempio luminoso che resterà per sempre impresso nella memoria del Foro reggino.

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