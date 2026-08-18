Calabria, ripreso dal drone mentre appicca fuoco alla vegatazione. Arrestato

Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dell'Antincendio regionale. Il rogo ha interessato una superficie superiore ai 1.500 metri quadrati

Un 49enne è stato arrestato dai Carabinieri Forestali con l’accusa di incendio boschivo doloso nel territorio di Mileto (Vibo Valentia). A risultare decisive sono state le immagini della Control Room della Regione Calabria, dove gli operatori hanno seguito in diretta l’azione attraverso un drone impegnato nel monitoraggio del territorio nell’ambito del progetto “Tolleranza Zero” contro gli incendi.

Durante la sorveglianza, gli operatori della Control Room regionale, insieme ai Carabinieri Forestali presenti nella sala di controllo, hanno visualizzato il 49enne mentre appiccava il fuoco alla vegetazione di un’area boscata, consentendo ai militari di intervenire rapidamente.

Sul posto sono state inviate le pattuglie dei Nuclei Carabinieri Forestali di Soriano Calabro e Serra San Bruno, coordinate dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia.

L’uomo, coltivatore diretto e dedito anche alla pastorizia, ha dato fuoco alla vegetazione, costituita prevalentemente da querce e pioppi, per poi allontanarsi a bordo di un trattore, senza rendersi conto di essere stato ripreso dal drone regionale. L’uomo è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del pm della Procura di Vibo Valentia, posto ai domiciliari. La misura è stata poi confermata dal giudice nel processo per direttissima, in attesa dell’udienza dibattimentale fissata per novembre.

Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dell’Antincendio regionale. Il rogo ha interessato una superficie superiore ai 1.500 metri quadrati, ma l’intervento ha consentito di evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente in una zona caratterizzata da vegetazione boschiva e da condizioni morfologiche e meteorologiche particolarmente favorevoli alla diffusione delle fiamme.

L’operazione viene indicata dai Carabinieri Forestali come un esempio concreto della collaborazione tra la Regione Calabria e l’Arma, rafforzata dal protocollo d’intesa sottoscritto per potenziare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.