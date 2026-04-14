Nuova direzione per il Commissariato di Gioia Tauro: si è insediato il dott. Consoli

Gli auguri di buon lavoro da parte del Questore Sirna, "certo che la sua esperienza e la sua professionalità saranno poste al servizio della comunità"

Si è insediato presso la Questura di Reggio Calabria, quale Dirigente del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Giancarlo Consoli. Originario di Catania, il dott. Consoli si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università di Catania.

Vincitore del concorso da Vice Commissario nel 1998, nel 1999 viene assegnato presso la Questura di Caltanissetta. Nel corso della sua carriera ha ricoperto svariati incarichi: presso la Questura di Caltanissetta (1999) è stato dapprima Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Vice Capo di Gabinetto e Reggente della Divisione Anticrimine. Ha ricoperto nel 2002 il ruolo di Dirigente del Commissariato distaccato di Caltagirone fino al 2006, quando ha svolto il ruolo di Vice Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso la Questura di Catania. Dirigente del Commissariato distaccato di Piazza Armerina nel 2008, ha diretto i commissariati di Pachino, Librino, Licata, Avola, Adrano, Nesina.

La carriera del dott. Giancarlo Consoli

Ha frequentato il Corso di Alta Formazione Dirigenziale a Roma e, successivamente, è stato dirigente del Commissariato di Augusta. Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato il 1 gennaio 2019, ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione P.A.S.I. presso la Questura di Catanzaro. Successivamente ha svolto servizio quale Dirigente del Reparto Mobile di Catania e Vicario del Questore di Prato.

Prima di essere trasferito nella provincia reggina ha ricoperto il ruolo di Dirigente del Commissariato di Empoli.

Gli auguri del Questore Paolo Sirna

Il Questore Paolo Sirna ha rivolto al Dott. Consoli i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che l’esperienza e la professionalità maturate nel corso della sua carriera saranno poste al servizio della comunità.