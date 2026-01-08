City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Gioia Tauro, ok al finanziamento regionale per la riqualificazione ambientale di aree degradate

"Un risultato importante che conferma l'attenzione verso le politiche ambientali" la nota dell'amministrazione comunale

08 Gennaio 2026 - 15:47 | Comunicato Stampa

sindaco scarcella gioia tauro

Il Comune di Gioia Tauro è tra gli enti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Calabria per il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di aree pubbliche degradate, annualità 2025. Il finanziamento, concesso dal Dipartimento regionale per la Sostenibilità Ambientale – Settore Bonifiche e Recupero Ambientale dei Siti Inquinati, rientra nel programma regionale finalizzato al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti e al miglioramento del decoro urbano e ambientale dei territori comunali.

Il progetto di riqualificazione ambientale per Gioia Tauro

L’intervento consentirà di avviare operazioni di rimozione dei rifiuti, ripristino ambientale e recupero di aree compromesse, con ricadute positive in termini di tutela dell’ambiente, sicurezza e qualità della vita per i cittadini. Il contributo regionale riconosciuto al Comune di Gioia Tauro rientra nei limiti massimi previsti dall’avviso pubblico, fino a 200.000 euro, destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali approvate.

L’importanza del finanziamento per l’Amministrazione comunale

«Si tratta di un risultato importante – sottolinea l’Amministrazione comunale – che conferma l’attenzione verso le politiche ambientali e la volontà di restituire alla città spazi riqualificati, più decorosi e fruibili, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e delle linee guida regionali». Questo finanziamento rappresenta una delle tante risposte concrete rivolte ai detrattori, che negli ultimi mesi hanno messo in discussione l’operato dell’Amministrazione. I risultati ottenuti dimostrano, invece, l’impegno costante e il lavoro silenzioso svolto per intercettare risorse, programmare interventi e dare risposte tangibili al territorio.

Dettagli sul finanziamento e prossimi passi

Il finanziamento è stato formalmente approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 20306 del 31 dicembre 2025, pubblicato sul BURC e sul portale istituzionale regionale, nell’ambito di una dotazione complessiva di oltre 6 milioni di euro destinata ai Comuni calabresi. L’Amministrazione comunale provvederà ora a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’avvio e la realizzazione dell’intervento nei tempi previsti dall’avviso regionale.

Gioia Tauro Politica