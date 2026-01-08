Gioia Tauro, ok al finanziamento regionale per la riqualificazione ambientale di aree degradate

Il Comune di Gioia Tauro è tra gli enti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Calabria per il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di aree pubbliche degradate, annualità 2025. Il finanziamento, concesso dal Dipartimento regionale per la Sostenibilità Ambientale – Settore Bonifiche e Recupero Ambientale dei Siti Inquinati, rientra nel programma regionale finalizzato al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti e al miglioramento del decoro urbano e ambientale dei territori comunali.

Il progetto di riqualificazione ambientale per Gioia Tauro

L’intervento consentirà di avviare operazioni di rimozione dei rifiuti, ripristino ambientale e recupero di aree compromesse, con ricadute positive in termini di tutela dell’ambiente, sicurezza e qualità della vita per i cittadini. Il contributo regionale riconosciuto al Comune di Gioia Tauro rientra nei limiti massimi previsti dall’avviso pubblico, fino a 200.000 euro, destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali approvate.

L’importanza del finanziamento per l’Amministrazione comunale

«Si tratta di un risultato importante – sottolinea l’Amministrazione comunale – che conferma l’attenzione verso le politiche ambientali e la volontà di restituire alla città spazi riqualificati, più decorosi e fruibili, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e delle linee guida regionali». Questo finanziamento rappresenta una delle tante risposte concrete rivolte ai detrattori, che negli ultimi mesi hanno messo in discussione l’operato dell’Amministrazione. I risultati ottenuti dimostrano, invece, l’impegno costante e il lavoro silenzioso svolto per intercettare risorse, programmare interventi e dare risposte tangibili al territorio.

Dettagli sul finanziamento e prossimi passi

Il finanziamento è stato formalmente approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 20306 del 31 dicembre 2025, pubblicato sul BURC e sul portale istituzionale regionale, nell’ambito di una dotazione complessiva di oltre 6 milioni di euro destinata ai Comuni calabresi. L’Amministrazione comunale provvederà ora a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’avvio e la realizzazione dell’intervento nei tempi previsti dall’avviso regionale.