Gioia Tauro, 200mila euro per il risanamento del quartiere Ciambra: al via i lavori

Il Comune di Gioia Tauro ha ottenuto un finanziamento di € 200.000,00 destinato al risanamento urbano del Quartiere Ciambra.

Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici ingegner Giuseppe Romeo che, nello specificare che l’ammissione definitiva alla erogazione di tali somme sia stata disposta con decreto dirigenziale della Regione Calabria nell’ambito dei finanziamenti per lo sviluppo socio economico delle aree rurali, evidenzia le caratteristiche tecniche dell’intervento.

“Abbiamo cercato di puntare ad un collegamento tra un’area degradata e periferica della nostra città con il resto del tessuto cittadino. Con queste somme riusciremo a realizzare degli interventi tecnici di particolare importanza e precisamente la scarifica dei tratti stradali maggiormente ammalorati, il rifacimento della fondazione stradale, la stesura del manto di binder, il rifacimento dei canali di scolo e delle cunette, la pulizia generale della strada ed il rifacimento della segnaletica. Questo rappresenta soltanto uno dei primi interventi che riguarderanno l’intera zona della Ciambra. Abbiamo infatti avviato una serie di proposte finalizzate all’accesso di finanziamenti dedicati a questo quartiere di Gioia Tauro. Iniziamo sin da subito a realizzare opere concrete e che rispondono ad un’esigenza di integrazione sociale tra le aree diverse della nostra comunità”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco della città, avvocato Simona Scarcella, che ha avocato a sé le deleghe di nuova istituzione e relative ai quartieri Ciambra e via Asmara.

