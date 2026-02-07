Porto di Gioia Tauro, hub strategico per la logistica automotive: partnership BYD – Automar

Gioia Tauro cambia passo: non solo transhipment. Con BYD e Automar nasce un hub per l’automotive e la mobilità elettrica, con ferrovia interna e distribuzione nel Centro-Sud

Il Porto di Gioia Tauro consolida il proprio posizionamento quale piattaforma logistica di riferimento nel Mediterraneo per il settore automotive e per la mobilità sostenibile.

Grazie alla collaborazione tra BYD, leader mondiale nei veicoli elettrici, e Automar S.p.A., operatore specializzato nella logistica dei veicoli, lo scalo calabrese diventa hub operativo per la gestione e la distribuzione dei flussi destinati al Centro-Sud Italia, ampliando in modo significativo il proprio ruolo oltre alle tradizionali attività di transhipment.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di diversificazione funzionale del porto, che punta allo sviluppo di traffici ad alto valore aggiunto, integrando trasporto marittimo, ferroviario e stradale all’interno di una filiera logistica moderna, efficiente e sostenibile.

Il terminal Automar, che continua il proprio piano di sviluppo in coordinamento con l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, è dotato di ampie aree dedicate, infrastrutture specializzate e collegamenti ferroviari interni direttamente connessi al piazzale operativo, con una capacità potenziale fino a 700 treni/anno, che consentono una gestione efficiente e tempestiva dei volumi e garantiscono una distribuzione intermodale capillare verso i principali mercati nazionali.

Investimenti e intermodalità: la strategia dell’Autorità portuale

Parallelamente, l’Autorità di Sistema Portuale sta proseguendo il proprio programma di investimenti infrastrutturali, ambientali e di sviluppo dell’intermodalità e della logistica, diretti a garantire massima competitività al porto e a fare di Gioia Tauro un hub intermodale di riferimento, strategico per i traffici industriali e automotive nel Mediterraneo.

Grande soddisfazione è stata manifestata dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, che ha dichiarato:

«La collaborazione tra un operatore globale come BYD e una realtà industriale come Automar conferma l’attrattività del porto di Gioia Tauro per investimenti logistici avanzati. Stiamo trasformando lo scalo in una piattaforma integrata capace di generare valore per il territorio e per le principali filiere industriali internazionali, con particolare attenzione alla mobilità elettrica e alla sostenibilità ambientale».

Nuovo traffico automotive e ricadute sul Mezzogiorno

Con questo nuovo traffico automotive, Gioia Tauro rafforza il proprio ruolo come polo logistico multifunzionale al servizio delle catene globali del valore, contribuendo alla crescita economica e occupazionale dell’intero Mezzogiorno.