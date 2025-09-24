Ndrangheta, Muraca: ‘Res Tauro, plauso a Procura e Forze dell’Ordine’

'È un segnale forte a tutela della comunità della Piana, che merita di liberarsi dal peso dei condizionamenti criminali per guardare con fiducia al futuro', le parole di Muraca

«Il mio ringraziamento va alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione condotta oggi a Gioia Tauro contro la potente cosca Piromalli» – dichiara il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca.

«L’azione giudiziaria di queste ore conferma ancora una volta l’altissimo livello di professionalità e dedizione con cui magistratura e investigatori quotidianamente operano per difendere la legalità nella nostra terra. È un segnale forte a tutela della comunità della Piana, che merita di liberarsi dal peso dei condizionamenti criminali per guardare con fiducia al futuro».