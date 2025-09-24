Ndrangheta, Muraca: ‘Res Tauro, plauso a Procura e Forze dell’Ordine’
24 Settembre 2025 - 09:14 | Comunicato Stampa
«Il mio ringraziamento va alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione condotta oggi a Gioia Tauro contro la potente cosca Piromalli» – dichiara il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca.
«L’azione giudiziaria di queste ore conferma ancora una volta l’altissimo livello di professionalità e dedizione con cui magistratura e investigatori quotidianamente operano per difendere la legalità nella nostra terra. È un segnale forte a tutela della comunità della Piana, che merita di liberarsi dal peso dei condizionamenti criminali per guardare con fiducia al futuro».