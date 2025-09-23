Operazione ‘Res Tauro’, colpito il clan Piromalli. Tutti i NOMI degli arrestati – VIDEO
Res Tauro: colpita la cosca nella Piana di Gioia Tauro. 26 persone arrestate, 22 in carcere e 4 ai domiciliari. Nomi e misure nel dettaglio
23 Settembre 2025 - 12:00 | Redazione
Operazione ‘Res Tauro’, dalle prime ore di oggi 23 settembre, il Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti, in Benevento, Lecce, Milano, Nuoro, Palermo, Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere e Ventimiglia sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta
della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti,
indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio,
detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale,
trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di
armi.
Tutti i nomi dei 26 arrestati, tra carcere e arresti domiciliari.
In carcere (22)
- Bruzzese Rosario
- Centenari Raoul
- Cipri Antonino
- Copelli Francesco
- Copelli Salvatore
- Delfino Rocco
- Ferraro Giuseppe
- Furfaro Giovanni
- Macrì Davide
- Mazzaferro Rosario
- Messineo Aurelio
- Piromalli Gioacchino (classe ’69), detto “l’avvocato”
- Piromalli Giuseppe “Pino”, detto “Facciazza”
- Riganò Domenico Giuseppe
- Romagnosi Cosimo
- Saverino Domenico
- Sibio Domenico
- Spizzica Francesco Giuseppe
- Trimarchi Michele
- Zito Antonio
- Zito Giuseppe
- Zito Vincenzo
Arresti domiciliari (4)
- Adornato Francesco
- Callè Nicola
- Piromalli Antonio (classe ’39), padre di Gioacchino e fratello di Giuseppe
- Timpani Michelangelo