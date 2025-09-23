Operazione ‘Res Tauro’, colpito il clan Piromalli. Tutti i NOMI degli arrestati – VIDEO

Res Tauro: colpita la cosca nella Piana di Gioia Tauro. 26 persone arrestate, 22 in carcere e 4 ai domiciliari. Nomi e misure nel dettaglio

Operazione ‘Res Tauro’, dalle prime ore di oggi 23 settembre, il Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti, in Benevento, Lecce, Milano, Nuoro, Palermo, Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere e Ventimiglia sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta

della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti,

indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio,

detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale,

trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di

armi.

Tutti i nomi dei 26 arrestati, tra carcere e arresti domiciliari.

In carcere (22)

Bruzzese Rosario

Rosario Centenari Raoul

Raoul Cipri Antonino

Antonino Copelli Francesco

Francesco Copelli Salvatore

Salvatore Delfino Rocco

Rocco Ferraro Giuseppe

Giuseppe Furfaro Giovanni

Giovanni Macrì Davide

Davide Mazzaferro Rosario

Rosario Messineo Aurelio

Aurelio Piromalli Gioacchino (classe ’69), detto “l’avvocato”

Gioacchino (classe ’69), detto “l’avvocato” Piromalli Giuseppe “Pino”, detto “Facciazza”

Giuseppe “Pino”, detto “Facciazza” Riganò Domenico Giuseppe

Domenico Giuseppe Romagnosi Cosimo

Cosimo Saverino Domenico

Domenico Sibio Domenico

Domenico Spizzica Francesco Giuseppe

Francesco Giuseppe Trimarchi Michele

Michele Zito Antonio

Antonio Zito Giuseppe

Giuseppe Zito Vincenzo

Arresti domiciliari (4)