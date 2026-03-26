Nuovo posto di controllo frontaliero nel porto di Gioia Tauro

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha ufficialmente consegnato al Ministero della Salute il Posto Unico di Ispezione Frontaliera del Porto di Gioia Tauro. La consegna, avvenuta questa mattina, è stata formalizzata attraverso un contratto di comodato d’uso sottoscritto dal presidente Paolo Piacenza e dal direttore UVAC/PCF Campania, Calabria, e Sicilia del Ministero della Salute, Alessandro Raffaele.

Un’opera da 2,7 milioni e un progetto interistituzionale

Realizzato dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, per un importo di 2,7 milioni di euro, il nuovo Posto di Controllo Frontaliero (PCF) rappresenta il risultato concreto di un progetto di collaborazione tra le istituzioni, frutto di un significativo intervento infrastrutturale mirato a sostenere lo sviluppo economico e produttivo dell’area portuale calabrese, nel pieno rispetto delle politiche di sanità pubblica e di prevenzione.

Il progetto è stato realizzato secondo i più avanzati criteri di efficienza, integrazione funzionale e cooperazione interistituzionale. La nuova infrastruttura, situata in prossimità dell’area operativa del Terminal MCT, è stata costruita in base alle normative vigenti e in stretta collaborazione con le amministrazioni competenti.

L’istituzione del Border Control Post (BCP), unico punto di controllo frontaliero per le diverse categorie di prodotti e animali vivi, sostituisce le precedenti strutture (PIF, DPE, punti di accesso), garantendo una maggiore efficienza e rapidità nelle operazioni ispettive, volte a verificare la conformità alle normative europee su alimenti, mangimi, salute e benessere animale.

Gioia Tauro nodo strategico: flussi UE e accordi internazionali

Il Porto di Gioia Tauro si conferma così tra i principali terminal di transhipment del Mediterraneo e punto d’ingresso strategico per le merci destinate all’Unione Europea. Con l’attivazione del nuovo PCF, il porto si dota di un’infrastruttura all’avanguardia che risponde alle esigenze logistiche richieste dai moderni Accordi internazionali, come quello tra l’UE e il Mercosur, chiamato a rafforzare la cooperazione economica, geopolitica e ambientale tra i continenti.

Si prevede, infatti, un’intensificazione dei flussi commerciali internazionali, con vantaggi per gli operatori nazionali ed europei e per i consumatori, che potranno beneficiare di una maggiore varietà e sostenibilità delle merci.

Spazi, moduli e celle: come è organizzato il nuovo PCF

La struttura si estende su una superficie di 4.000 metri quadrati, articolata in tre capannoni retrattili suddivisi in 34 moduli prefabbricati, dei quali:

22 moduli destinati al Posto di Controllo Frontaliero

destinati al 6 moduli per le attività del Servizio Fitosanitario

per le attività del 3 moduli a uso ufficio per l’ Agenzia delle Dogane

a uso ufficio per l’ 3 moduli ad uso ufficio per la Guardia di Finanza

L’impianto è dotato di una cella frigorifera di 190 m², suddivisa in spazi a diverse temperature: una da 50 m² con temperature da –18°C a +4°C; un’altra da 90 m² a +5°C; una da 45 m² a temperatura ambiente e infine una da 4 m² tra 0°C e +4°C.

All’interno dello stesso centro operano in sinergia tutte le autorità competenti in materia di salute pubblica, sicurezza alimentare e dogane: il Ministero della Salute (PCF), il Servizio Fitosanitario e l’Agenzia delle Dogane, garantendo un controllo coordinato e completo sulle merci provenienti da Paesi terzi.

Regolamento UE 625/2017 e controlli armonizzati

Si tratta di un progetto che rappresenta un’autentica innovazione, traducendo in pratica gli obiettivi fissati dal Regolamento (UE) n. 625/2017, che introduce un quadro normativo armonizzato per i controlli ufficiali sulle importazioni di animali e merci provenienti da Paesi terzi.

Il nuovo Posto di Controllo Frontaliero di Gioia Tauro segna così un passo decisivo verso una logistica europea moderna, integrata e sicura, a servizio del commercio internazionale e della tutela della collettività.