Maltempo, si ferma anche il porto di Gioia Tauro
Operazioni interrotte per il forte vento, 17 navi in rada
20 Gennaio 2026 - 13:25 | Comunicato Stampa
A causa del maltempo, il porto di Gioia Tauro è fermo da ieri sera.
Stop alle movimentazioni per il forte vento
A causa del forte vento, le autorità hanno interrotto le movimentazioni, al momento limitate esclusivamente a una nave ro-ro, che sta scaricando i container senza l’utilizzo delle gru.
Le altre 17 navi sono state disormeggiate e, da ieri sera, si trovano in rada, cioè distanti dal porto e al riparo dalle mareggiate.
Decisione attesa in serata
Lo stop alle attività proseguirà fino a questa sera, quando le autorità competenti decideranno se riprendere le operazioni di movimentazione o proseguire con il fermo.
Fonte: Ansa Calabria