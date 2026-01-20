City Now

Maltempo, si ferma anche il porto di Gioia Tauro

Operazioni interrotte per il forte vento, 17 navi in rada

20 Gennaio 2026 - 13:25 | Comunicato Stampa

A causa del maltempo, il porto di Gioia Tauro è fermo da ieri sera.

Stop alle movimentazioni per il forte vento

A causa del forte vento, le autorità hanno interrotto le movimentazioni, al momento limitate esclusivamente a una nave ro-ro, che sta scaricando i container senza l’utilizzo delle gru.

Le altre 17 navi sono state disormeggiate e, da ieri sera, si trovano in rada, cioè distanti dal porto e al riparo dalle mareggiate.

Decisione attesa in serata

Lo stop alle attività proseguirà fino a questa sera, quando le autorità competenti decideranno se riprendere le operazioni di movimentazione o proseguire con il fermo.

Fonte: Ansa Calabria

