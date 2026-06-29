Porto di Gioia Tauro, completati i lavori per le attività di alaggio e varo

Prosegue l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio nel percorso di potenziamento e diversificazione delle attività operative del porto di Gioia Tauro.

In un’ottica di piena collaborazione istituzionale con l’Autorità Marittima, l’Ente guidato dal presidente Paolo Piacenza ha concluso i lavori di riqualificazione delle infrastrutture e degli arredi della Darsena Marinai d’Italia – tratto M3 – e della banchina di Ponente – nel tratto II – atti a consentire l’avvio delle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni nel Porto di Gioia Tauro.

Riattivate le attività di alaggio e varo

L’intervento, individuato in sinergia con la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e con lo S.P.I.S.A.L. – ASP di Reggio Calabria, rappresenta un ulteriore tassello del programma di valorizzazione delle aree portuali e di ampliamento dei servizi offerti dallo scalo, con l’obiettivo di incrementarne l’operatività e garantire standard sempre più elevati di sicurezza. Ed infatti, con i lavori di cui trattasi, e con l’Ordinanza n. 30/2026, firmata in data odierna dal Presidente Paolo Piacenza che regolamenta le attività di esecuzione del servizio, viene riattivata la possibilità di svolgere attività di alaggio e varo nel Porto di Gioia Tauro, attività che, pur fondamentale per lo sviluppo dell’offerta commerciale, non era più possibile svolgere dal 2024.

Le opere eseguite consentiranno di ottimizzare le attività a supporto delle piccole unità navali presenti nella Darsena Marinai d’Italia, destinata ai servizi tecnico-nautici e alle imbarcazioni di supporto alle operazioni portuali, oltre a favorire una gestione più funzionale delle operazioni rivolte alle grandi navi che transitano e operano lungo il canale portuale di Ponente.

Gioia Tauro rafforza servizi e competitività

Grazie a questi interventi, il porto di Gioia Tauro rafforza ulteriormente la propria capacità di offrire servizi diversificati e infrastrutture adeguate alle esigenze operative dello scalo, confermando il percorso di crescita e sviluppo intrapreso dall’Autorità di Sistema Portuale per sostenere la competitività e l’efficienza del principale hub transhipment del Mediterraneo.

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“Con il completamento di questi interventi – dichiara il presidente Paolo Piacenza – continuiamo a investire nel miglioramento dell’operatività e della sicurezza del porto di Gioia Tauro, rispondendo concretamente alle esigenze rappresentate dall’Autorità Marittima e dagli operatori del settore. La riqualificazione della Darsena Marinai d’Italia e della banchina di Ponente consente di riavviare le attività di alaggio e varo, ampliando la gamma dei servizi che il porto è in grado di offrire. Si tratta di opere che, pur riguardando specifiche aree operative dello scalo, contribuiscono a rafforzarne complessivamente la funzionalità, confermando l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale nel promuovere uno sviluppo infrastrutturale costante, capace di sostenere la crescita e la competitività del porto di Gioia Tauro nel panorama logistico-marittimo internazionale!.