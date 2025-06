Rai Porte Aperte a Gioia Tauro, Caracciolo: ‘Vogliamo accendere negli studenti la passione per le professioni giornalistiche’

Presentata ieri mattina a Gioia Tauro la seconda edizione calabrese del progetto “Rai Porte Aperte”, promosso dall’assessorato all’Istruzione della Regione Calabria nell’ambito della convenzione tra Regione Calabria, Rai Com e Fondazione Calabria Film Commission.

Sono oltre 300 i ragazzi che prenderanno parte all’iniziativa, vivendo l’esperienza di un vero e proprio set televisivo, allestito per l’occasione dalla Rai. I tecnici dell’emittente guideranno i partecipanti – bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni – in un percorso immersivo alla scoperta delle professioni della televisione: dall’uso delle telecamere ai mixer audio e video, fino alla simulazione dei lanci dei servizi del telegiornale.

Coinvolti anche bambini e ragazzi provenienti da contesti disagiati dei quartieri Ciambra e via Smara (Gioia Tauro), Arghillà (Reggio Calabria), Scordovillo (Lamezia) e Catanzaro.

Presenti inoltre i team studenteschi calabresi che hanno partecipato al progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, distintisi a livello nazionale e regionale.

“L’iniziativa – ha dichiarato l’assessore Caracciolo – si propone di accendere negli studenti provenienti da contesti che richiedono maggiore attenzione la passione per professioni legate al mondo del giornalismo e della comunicazione puntando a garantire loro pari opportunità e stimoli positivi con le conseguenti ricadute per il territorio”.

L’assessore ha ringraziato il Comune di Gioia Tauro per il supporto logistico e ha annunciato che la terza edizione sarà organizzata nelle altre province ancora non coinvolte.

“Oggi celebriamo – ha affermato Scarcella – un esempio concreto di come l’unione tra istituzioni possa generare bellezza, cultura e opportunità. Insieme alle forze dell’ordine, al mondo della scuola e alle realtà associative, stiamo portando avanti un progetto di ampio respiro. Un dato ci rende particolarmente orgogliosi: nel mese di marzo a Gioia Tauro non è stato registrato nemmeno un caso di dispersione scolastica. La presenza di oltre 300 giovani in un contesto educativo e partecipativo come quello di Rai Porte Aperte testimonia la vitalità di una comunità che crede nel futuro e si impegna per costruirlo”.