Pulci in corsia all’ospedale di Gioia Tauro, il Comune: ‘Effettuata la bonifica’

In merito alla temporanea sospensione dei ricoveri presso la U.O.C. di Medicina Interna del P.O. di Gioia Tauro, desidero informare la cittadinanza che la chiusura del reparto non è in alcun modo legata a carenze igieniche della struttura o a responsabilità del Comune.

L’episodio è stato determinato dalla presenza, in degenza, di alcuni pazienti affetti da parassitosi cutanea (pulci), provenienti sia dal domicilio che da altre strutture sanitarie-assistenziali. Come previsto dai protocolli dell’Ufficio Igiene dell’ASP, si è provveduto alla bonifica degli ambienti attraverso tre cicli di trattamento, l’ultimo dei quali sarà completato venerdì 26 settembre.

La bonifica e la riapertura del reparto

Dopo i necessari tempi di areazione – la procedura prevede tre cicli di trattamento: a tempo 0, a 7 giorni e a 14 giorni – lunedì 29 settembre il reparto sarà regolarmente riaperto.

In questa occasione desidero pubblicamente ringraziare la nostra delegata alla Sanità, la dott.ssa Giusi Magno, che fin dai primi momenti ha seguito con attenzione e responsabilità la vicenda, recandosi già la settimana scorsa immediatamente in ospedale e confrontandosi con la Direzione Sanitaria e con i vertici dell’ASP.

L’impegno dell’Amministrazione

Il suo impegno, costante e silenzioso, è testimonianza concreta di cosa significhi amministrare con serietà: non solo nelle inaugurazioni o nei momenti celebrativi, ma soprattutto quando ci sono criticità da affrontare con prontezza e determinazione.

Come Amministrazione continueremo a vigilare affinché la salute e la sicurezza dei nostri concittadini vengano sempre tutelate.