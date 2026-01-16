Gioia Tauro, ritrovati la campana di bronzo ed il crocifisso rubati dalla Chiesa della Sacra Famiglia

In meno di 48 ore, l’attività di perlustrazione ha portato al ritrovamento della refurtiva abbandonata dai ladri in una zona di campagna

Lo scorso 8 gennaio, ignoti si sono introdotti nella Chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere Marina di Gioia Tauro, rubando un crocifisso e una campana di bronzo collocati in prossimità dell’altare.

I malfattori, dopo aver forzato l’ingresso principale dell’edificio sacro, hanno utilizzato, con ogni probabilità, un mezzo di trasporto per portare via la refurtiva, considerato il notevole peso della campana realizzata in lega metallica.

Il grave episodio ha destato profonda indignazione e sgomento tra i fedeli della comunità locale, colpiti da un gesto che ha offeso non solo il luogo di culto ma anche il valore simbolico degli oggetti sottratti.

A seguito della denuncia presentata dal Parroco presso gli uffici del Commissariato di P. S. di Gioia Tauro, i poliziotti della sezione investigativa si sono immediatamente attivati, avviando serrate ricerche nel territorio.

In meno di 48 ore, l’attività di perlustrazione e rastrellamento ha portato al ritrovamento della campana e del crocifisso, abbandonati dai ladri in una zona di campagna vicino al centro abitato.

Gli oggetti religiosi sono stati prontamente riconsegnati al Parroco che ha potuto rassicurare la comunità religiosa, profondamente scossa dall’accaduto.

L’attività testimonia l’efficacia e la rapidità d’intervento della Polizia di Stato, al fine di contrastare ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza collettiva.