Reggio, ‘Lo Scrigno’ festeggia 40 anni: gioielleria di famiglia, tramandata di madre in figlia – FOTO

Nel dicembre 1985 un piccolo sogno prendeva forma nel cuore pulsante di Reggio Calabria. Quel sogno si chiamava “Lo Scrigno“, una gioielleria che, da allora, ha accompagnato generazioni di reggini e non solo, diventando un simbolo di eleganza, qualità e tradizione.

Oggi, dopo 40 anni, Lo Scrigno è ancora lì, in via Vollaro affacciato su Piazza De Nava, a raccontare la sua storia fatta di passione, meticolosità e amore per il bello. E lo fa con la stessa energia di un tempo, ma con una marcia in più: quella della seconda generazione che prosegue l’attività di famiglia, passata di madre in figlia, curando ogni singolo dettaglio e offrendo un servizio che è diventato una vera e propria istituzione.

“Lo Scrigno” un sogno che continua a brillare

Nato come una attività familiare, Lo Scrigno ha sempre avuto una grande missione: quella di portare nella vita dei suoi clienti non solo un gioiello, ma una storia da raccontare. La gioielleria si è specializzata fin da subito in oro e gioielli artigianali, ma è stato nel corso degli anni che è riuscita ad evolversi, adattandosi ai cambiamenti del mercato e ampliando la sua offerta. Oggi è sinonimo di eleganza, raffinatezza e qualità, grazie a una selezione che spazia dall’oro all’argento, dall’acciaio alle pietre preziose, per soddisfare ogni gusto e ogni esigenza.

Marchi di prestigio, per ogni stile e desiderio

La gioielleria del centro storico ha scelto con cura i migliori marchi per offrire ai propri clienti il massimo della scelta. UnoAErre, Akita Gioielli, LiuJo, Breil, Maserati, Armani, Osa Maskara, Lorenz, Brosway, Blind, Brand, Stroili, Maestro Riverso, Michael Kors, Casio: ogni brand racconta una storia, proponendo gioielli, orologi e accessori che spaziano dall’eleganza discreta al lusso più esclusivo, senza rinunciare alla qualità.

Un regalo speciale per ogni occasione

Il Natale è il momento perfetto per celebrare le persone a cui teniamo. E Lo Scrigno è il luogo ideale per trovare il regalo perfetto, quel dono che rimarrà nel cuore per sempre.

In questi 40 anni, la gioielleria ha imparato che ogni gioiello ha una storia da raccontare, proprio come la persona che lo indossa. Dai diamanti agli smeraldi, dai rubini agli orologi più esclusivi, ogni pezzo de Lo Scrigno è un simbolo di eleganza, un’emozione che dura nel tempo.

Per chi cerca un regalo unico, da non dimenticare, c’è solo l’imbarazzo della scelta: anelli, collane, bracciali e orologi per uomo e donna, adatti a ogni stile e ogni personalità. Gioielli raffinati per le occasioni speciali, ma anche accessori dal design moderno e sofisticato per chi vuole aggiungere un tocco di classe alla propria quotidianità.

Un’istituzione a Reggio Calabria

Oggi, Lo Scrigno non è solo una gioielleria, ma una vera e propria istituzione nel cuore di Reggio Calabria, pronto ad accogliere i clienti con un sorriso e a guidarli nella scelta del gioiello perfetto, un regalo che racconta amore, passione e cura. Una storia che non smette mai di brillare, come i diamanti che vende, e che continua a scrivere nuove pagine, una più splendente dell’altra.