Santa Lucia, a Gioiosa Ionica torna la tradizione con ‘Pittejia Fest’

Ogni anno le famiglie del borgo preparano le frittelle, dolce tipico che simboleggia gioia e convivialità. Il programma

Il Natale a Gioiosa Ionica quest’anno si accende con “Pittejia Fest – Santa Lucia Edition“, un evento pensato per celebrare la magia delle feste, le tradizioni locali e i sapori tipici del periodo.

Il nome dell’evento, “Pittejia Fest – Santa Lucia Edition“, richiama una tradizione antica di Gioiosa Ionica: ogni 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, le famiglie del borgo preparano le frittelle, dolce tipico che simboleggia gioia e convivialità. La festa vuole far riscoprire questi sapori autentici e la ricchezza della gastronomia locale, trasformando la giornata in un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità.

A rendere l’evento ancora più speciale è l’entusiasmo dei giovani dell’Associazione Amici per il Centro Storico Borgo Antico, che con il loro impegno portano vitalità, innovazione e sorrisi, dimostrando quanto sia bello vedere le nuove generazioni protagoniste nella valorizzazione delle tradizioni locali.

Programma e Specialità Gastronomiche

Il programma dell’evento prevede:

Ore 17:30 : Apertura con uno stage di musica popolare e intrattenimento per i più piccoli, dando subito il via a un’atmosfera gioiosa e coinvolgente.

: Apertura con uno stage di e intrattenimento per i più piccoli, dando subito il via a un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Ore 19:00 : Inaugurazione degli stand gastronomici , curati dall’ Associazione Provinciale Cuochi Reggini , con le frittelle tipiche del 13 dicembre e altre specialità della tradizione .

: Inaugurazione degli , curati dall’ , con le e altre . Ore 21:00 : Concerto di Cosimo Papandrea , per regalare al pubblico emozioni e musica dal vivo .

: , per regalare al pubblico emozioni e . A seguire: un DJ set animerà la piazza fino a tarda serata.

Organizzazione e Partner

Pittejia Fest – Santa Lucia Edition è reso possibile grazie all’impegno del Settore Giovani dell’Associazione Amici per il Centro Storico Borgo Antico, in sinergia e con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, con il supporto dei partner locali:

Associazione Misericordia , che curerà la sicurezza della serata

, che curerà la sicurezza della serata Associazione Terre dei Primi , che organizzerà gli stage musicali

, che organizzerà gli stage musicali l’Associazione Provinciale Cuochi Reggini, per la gastronomia

Un ringraziamento speciale è rivolto a Esse Concerti, Bonfire Studios di Michael Logozzo e Tele Mia per il prezioso supporto tecnico e organizzativo.

L’invito è rivolto a tutta la comunità e ai visitatori: venite a scoprire Gioiosa Ionica sotto le luci del Natale, tra musica, tradizione, giovani protagonisti e gusti autentici, per una giornata all’insegna della gioia, delle radici e dello spirito festivo.