Giorgio Perinetti: ‘Il Bari può andare in B, anche se non si riparte. Ecco come’

Le ipotesi promozione, nel caso in cui si dovesse ripartire o no, espresse dal DS Giorgio Perinetti alla Gazzetta del Mezzogiorno e riprese da TuttoC: “Se si tornerà in campo, la squadra biancorossa ha dimostrato di avere tutte le capacità per centrare la promozione, anche se si dovesse passare dai playoff. Parliamo di un club appena promosso dalla D che ha dovuto ristrutturarsi del tutto. Eppure, è secondo, reduce da 25 risultati utili, allenato da un tecnico capace e dotato di un organico completo. La pausa potrebbe nuocere più a chi non possiede tutte queste doti, rispetto ai galletti.

Beh, in tal caso penso che il Bari abbia concretissime possibilità di essere comunque promosso. Non si potrà ridurre il numero delle promozioni: sarebbe una violazione del format. E allora bisogna tener conto che i pugliesi sono attualmente la migliore seconda della C. Senza dimenticare che purtroppo l’attuale crisi rischia di mettere in seria difficoltà moltissime compagini di serie B. Non vorrei mai augurarlo, ma se per caso dovesse verificarsi una rinuncia o un default societario, è scontato che il Bari possieda la forza societaria ed ogni requisito per avanzare la sua candidatura ad un ripescaggio”.