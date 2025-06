Concorso “Giornalista per un giorno” al Panella-Vallauri: gli studenti raccontano il fair play

Scrittura, sport e creatività: premiati gli studenti del Panella-Vallauri per il concorso “Giornalista per un giorno”

Fine anno scolastico, tempo di pagelle, di gite d’istruzione ma anche di concorsi a tema. Grande successo ha riscosso quello indetto dal Tecnico industriale “Panella-Vallauri” e dal Panathlon Club di Reggio Calabria, dal titolo “giornalista per un giorno”, avente come argomento il fair play nello sport e nella vita.

Un progetto educativo e formativo sul fair play

Vi hanno partecipato gli allievi delle terze classi, sotto la guida degl’insegnanti di scienze motorie, affiancati dalla preside dell’Istituto Teresa Marino e dai dirigenti dello stesso Panathlon con in testa la presidente Irene Pignata. Il progetto si è sviluppato nell’arco di tre mesi attraverso incontri, attività di ricerca e di approfondimento, finalizzati alla cura del linguaggio, alla crescita educativa e formativa dei ragazzi.

Cerimonia di premiazione al Circolo Tennis Polimeni

Larghissima la partecipazione del pubblico alla cerimonia di premiazione dei migliori elaborati che si è svolta al Circolo Tennis Polimeni. Tra gl’intervenuti la parlamentare europea Giusy Princi, il presidente regionale del CONI Tino Scopelliti (con i componenti della giunta Andrea Guarna e Antonio Eraclini), il dirigente di “Sport e Salute” Walter Malacrino, l’assessore comunale allo sport Gianni Latella, il consigliere internazionale del Panathlon Antonio Laganà, il vicepresidente dell’associazione italiana stelle al merito sportivo Riccardo Partinico, la responsabile provinciale della stessa associazione Paola Tripodi.

Ha fatto gli onori di casa il presidente onorario del Circolo Igino Postorino.

Valori dello sport e modelli da seguire

Nei loro interventi tutti hanno posto l’accento sul fair play come valore fondamentale per il rafforzamento degli ideali sportivi e come pilastro sul quale deve poggiare la crescita della società civile. Di ottimo livello gli elaborati presentati dagli allievi. Dovendo approfondire gli aspetti e l’importanza del fair play molti, nella stesura dei testi, si sono soffermati sugli esempi che gli atleti di grande fama hanno dato nella vita, incarnando virtuosi modelli di comportamento da indicare ai giovani.

Premiati elaborati su miti sportivi e basket in carrozzina

Difficile il lavoro di scrematura svolto dalla giuria. Alla fine sono stati selezionati gli articoli che hanno illustrato le carriere, il coraggio e la filosofia di vita di miti come Muhammad Alì, il barone De Coubertin, il bobista Eugenio Monti, la ginnasta americana Simon Biles. Menzione speciale per l’elaborato che riguardava i risultati sorprendenti della squadra di Basket in carrozzina di Reggio Calabria.

Una serata tra sport, musica, creatività e inclusione

La serata è stata allietata dalla proiezione di un filmato di sintesi del progetto, dagli intermezzi musicali a cura della professoressa Luisa Chiovaro, dalla sfilata di abiti creati dalle classi del corso di Moda dell’Istituto e dalla presentazione delle attività sportive svolte dagli allievi che hanno preso parte ai campionati studenteschi. Una kermesse nella quale buona scrittura, cultura sportiva, musica e creatività hanno trovato una fusione misurata e felice.