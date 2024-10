L’arma dei Carabinieri compie 206 anni: l’omaggio di Capitano Ultimo

Pur avendo lasciato l’arma, non troppo tempo fa, Capitano Ultimo non smette di essere vicino ai Carabinieri. La testimonianza arriva anche oggi, 5 giugno 2020, nella Giornata nazionale dell’Arma dei Carabinieri.

Sergio De Caprio, nominato assessore all’ambiente della Regione Calabria, in un post su Facebook omaggia i suoi ex colleghi:

“Festeggiamo sulla strada accanto alla gente offesa, calpestata dalla violenza e dalle prevaricazioni. Sulla strada, dove il carabiniere combatte , dove vive e muore, nell’ umiltà, nella generosità, nel coraggio di donarsi agli altri senza nulla chiedere. Solo disprezzo per i Padroni nominati dalle Lobby del Potere che manipolano le banche ed il CSM. Ci manca il Comandante, C’è solo un Comandante: Carlo Alberto dalla Chiesa . Oggi come sempre, I Carabinieri sono tutti con Lui”.

L’Arma dei carabinieri ha celebrato oggi il 206° anniversario dalla fondazione. Attraverso i propri canali ufficiali, i Carabinieri hanno divulgato questo messaggio:

“Come accade da ben 206 anni, anche stavolta non ci è mai mancato il vostro sostegno, neanche per un istante: nei sorrisi celati dalle mascherine, negli arcobaleni appesi ai cancelli delle nostre Stazioni Carabinieri, nell’umanità che ci lega nonostante un distanziamento fisico che mai si è trasformato in isolamento emotivo. In questo legame, nato nel lontano 1814, risiede la nostra forza”.