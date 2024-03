Giornata Internazionale della donna: difesa personale e JiuJitsu

In occasione e a seguito della Giornata Internazionale della donna, la MYB GYM Asd, Associazione Sportiva affiliata FIJLKAM e AICS, grazie alla collaborazione tra l’atleta e Maestra di JiuJitsu Gabriella Ripepi e la messinese Francesca Lucia, ha organizzato il primo evento “Women Only” a Reggio Calabria dedicato al JiuJitsu per difesa personale, arte marziale e sport da combattimento nata e creata appunto per questo motivo e divenuta punto di riferimento a livello mondiale di questo settore.

All’evento hanno preso parte 40 donne provenienti dal territorio reggino e dalla Sicilia, segno forte di unione tra due terre così vicine e di supporto ad un’iniziativa riguardante la sicurezza personale; oltre alle ragazze già praticanti hanno partecipato anche moltissime novizie interessate a questa tematica e rimaste entusiaste dall’efficacia e dalla semplicità di applicazione del JiuJitsu in una situazione di aggressione.

Gabriella e Francesca aggiungono: “La sensibilizzazione a questo tema è oggi fondamentale, sono sempre di più gli episodi di violenza e imparare a difendersi da un’aggressione, che sia essa in strada o tra le mura domestiche, sicuramente è estremamente importante e può salvarti la vita. L’arte marziale che pratichiamo e promuoviamo è nata per dare la possibilità anche a chi è fisicamente più piccolo e meno dotato di poter prevalere e neutralizzare un aggressore più forte, grande e pesante.

I benefici della pratica del JiuJitsu non si riducono solamente in una maggiore sicurezza personale, ma anche in una consapevolezza dei propri mezzi, di aspetti mentali che sono da praticare per potere gestire una situazione di stress, come appunto un’aggressione corpo a corpo, e vedrete che tutto questo vi darà un forte riscontro anche nella conduzione della vostra quotidianità.

È stato bellissimo vedere così tante ragazze partecipare e provare qualcosa di estremamente utile che porta fuori dalla propria comfort zone e scoprire che con pochi semplici gesti ci si possa divertire e imparare qualcosa di nuovo“.

Le organizzatrici sono estremamente contente per la buona riuscita e la forte adesione, augurandosi ovviamente che si possano ripetere altri eventi di questo tipo, coinvolgendo e sensibilizzando sempre più donne.

La Myb Gym Asd opera sul territorio cittadino dal 2018 e si prodiga per la diffusione del JiuJitsu a tutti i livelli, sia per bambini che per adulti e per chi vuole praticarlo a livello sportivo; i due Maestri reggini sono delle eccellenze del settore a livello internazionale e svolgono attività e insegnano classi ogni giorno presso la loro Accademia di arti marziali in Via P. Geraci 2 a Reggio Calabria.