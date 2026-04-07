Giornata Internazionale dello Sport, Vitale: ‘Una missione quotidiana’

Oggi, 6 aprile, celebriamo la Giornata Internazionale dello Sport. Per noi del movimento “La Svolta”, questa non è solo una ricorrenza, ma una missione quotidiana.

Lo sport a Reggio Calabria deve tornare a essere il cuore pulsante dell’inclusione sociale e un presidio fondamentale di legalità, specialmente per i nostri ragazzi.

Come neo Responsabile Sport, il mio impegno è chiaro: ascoltare le società di base, riqualificare l’impiantistica sportiva, scolastica e fare in modo che nessuno resti in panchina.

Lo sport non è solo competizione, è la palestra dove si impara a essere cittadini.

“Da docente e da uomo di sport, credo fermamente che investire sulle attività motorie significhi tutelare la salute e la dignità della nostra Reggio“.

Delegato Sport

Prof. Marco Vitale