Giornata rosso-blu al Lo Presti Gallico
Derby di domani tra Gallico-Catona e Aurora Reggio allo stadio Lo Presti: la società indice la giornata rosso-blu e chiama i tifosi al campo
25 Novembre 2017 - 10:20 | di Vincenzo Comi
La società ASD Calcio Gallico-Catona, rende noto che per il derby di domani contro l’Aurora Reggio presso lo stadio “Lo Presti” di Gallico, è stata indetta l’iniziativa “giornata rosso-blu”.
Tutti al campo, dunque, per sostenere la squadra in questo delicato incontro di campionato. Si comunica inoltre che le tessere dell’abbonamento non saranno valide.
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