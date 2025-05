Una giornata di giochi e sorrisi al G.O.M. di Reggio Calabria grazie all’iniziativa della Farmacia Galenica, dedicata ai piccoli pazienti in cura

È stata una giornata speciale quella appena trascorsa dai piccoli pazienti del G.O.M., tra gioia e sorrisi, grazie all’iniziativa promossa dalla Farmacia Galenica del dr. Paolo Catalano.

L’evento, che ha visto la partecipazione dei pazienti in cura nei reparti di area ematologica e in Oncoematologia Pediatrica, si è svolto all’interno dello Spazio Arte del Presidio “Morelli” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. In rappresentanza della Direzione Strategica del G.O.M. c’era il Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti.

L’animazione della Compagnia Cafè Express

L’animazione, a cura della Compagnia Cafè Express, ha coinvolto i bambini e le loro famiglie, donando ore di serenità e spensieratezza. Gli spettacoli circensi, come il trampoliere con la marionetta vivente e la fatina con le bolle di sapone, hanno impreziosito una giornata ricca di attività ludiche, tra cui la riscoperta dei giochi di una volta (Forza 4, gioco del tris, trottole, l’antica gruviera, tiro alla fune e molto altro).

L’importanza del gioco come supporto alla cura

Il dr. Massimo Martino, direttore del Centro Trapianti Midollo Osseo e della U.O.C. Ematologia, e la Dr.ssa Rosalba Mandaglio, Responsabile della U.O.S.D. Oncoematologia Pediatrica, hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa. Entrambi hanno sottolineato l’importanza del gioco come diritto fondamentale del bambino e come supporto alla cura in un contesto ospedaliero.

“È stato un momento pieno di sorrisi per tanta gente che soffre”, ha commentato il dr. Martino. La dr.ssa Mandaglio ha aggiunto: “Ringraziamo il dr. Catalano della Farmacia Galenica per aver offerto una giornata di normalità e divertimento ai nostri piccoli pazienti.”

Il sostegno della Direzione del G.O.M.

Il Direttore Amministrativo del G.O.M., dott. Francesco Araniti, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa: “La direzione dell’Ospedale sostiene questa bella iniziativa a favore dei reparti dell’Area Oncoematologica, che rappresentano uno dei tanti punti di forza del GOM e che quotidianamente lavorano per aiutare pazienti con patologie anche piuttosto serie. Offrire oggi un momento di svago e di gioia è stata una cosa molto bella. Mi unisco anch’io ai ringraziamenti ai promotori dell’iniziativa e ai tanti operatori che ogni giorno lavorano nei reparti con spirito di sacrificio.”