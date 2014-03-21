Giornate FAI di Primavera: prevista anche la visita al Parco Archeologico di Kaulonìa

Tra le tappe delle Giornate FAI di Primavera 2014 anche il Parco Archeologico di Kaulonia a Monasterace Marina, con il Museo e il faro di Punta Stilo

L’edizione 2014 delle Giornate FAI di Primavera prevede un articolato programma al quale partecipa un sito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria:- Il Comune di Monasterace Marina, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, prevede la visita al Parco Archeologico di Kaulonìa, grandioso ma molto fragile sito, tanto più meritevole di attenzione perché oggi gravemente oltraggiato, testimonianza della storia archeologica del territorio, all’interno del quale sono stati recentemente rinvenuti i pregevoli mosaici policromi raffiguranti draghi e delfini, datati tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., allo stato i più antichi in Magna Graecia, messi a serio rischio dalla furia del mare e dalla mancanza di adeguata protezione.

E’ possibile accedere al Parco dal Museo Archeologico di Monasterace Marina, dove sono custoditi preziosi reperti, non ancora esposti al grande pubblico, tra cui merita particolare menzione la tavoletta achea.

Il percorso termina (o per chi lo preferisse può iniziare) sulla collina del FARO di Punta Stilo, attualmente presidiato,ove verrà allestita una mostra integrata a cura della Soprintendenza dei Beni Archeologici e della MarinaMilitare, che ha eccezionalmente consentito l’accesso al sito, riservando altresì ai soli iscritti al FAI la visita della lanterna del faro(possibilità di iscriversi o rinnovare in loco).