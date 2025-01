Reggio, arte e resistenza: Akkademia Lab onora la Shoah

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2025 alle ore 18.30, il palco del Circolo ARCI Samarcanda si prepara a ospitare uno spettacolo teatrale a cura di Akkademia Lab, diretta dal maestro Antonio Malaspina.

Si darà vita, attraverso l’arte, a un momento di riflessione dedicato alla memoria della Shoah, assieme agli allievi del corso di recitazione che, per il terzo anno consecutivo, si tiene al circolo Samarcanda. L’arte e il linguaggio universale del teatro diventano il mezzo più incisivo e potente per non dimenticare una tragedia immane e per trasmettere, anche alle nuove generazioni, l’importanza della memoria storica.

Uno spettacolo dedicato alla Memoria

Da qui la scelta di affidare questo delicato compito proprio ai giovani allievi che, guidati con passione dal maestro Malaspina, porteranno in scena pezzi tratti da film divenuti ormai immortali, come il Discorso all’umanità di Charlie Chaplin, e passi importanti di grandi autori come Nazim Hikmet, Tahar Ben Jelloun, Primo Levi e Paul Celan.

Lo spettacolo è gratuito ed aperto a tutti, con particolare attenzione agli studenti delle scuole e alle giovani generazioni, affinché la memoria storica della Shoah resti una pietra angolare della nostra cultura, così da scongiurare il ripetersi di questo e di altri orrori, utilizzando il ricordo come atto di RESISTENZA.

“Vi aspettiamo il 27 gennaio 2025 alle ore 18.30 al Circolo Arci Samarcanda in via Emilio Cuzzocrea 11, Reggio Calabria”.