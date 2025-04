Reggio, i Giovani di Confindustria premiano le idee di impresa dei giovani studenti

Un incontro significativo e carico di energia che ha visto il coinvolgimento degli studenti delle terze classi del Liceo Vinci e Piria nella sede di Confindustria Reggio Calabria, dove hanno presentato i loro progetti imprenditoriali al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro. I giovani protagonisti, attraverso idee innovative e soluzioni concrete, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il mondo dell’impresa e di essere premiati per il loro impegno e creatività.

Il progetto più apprezzato è stato quello della classe III L del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, con l’idea “Eco-Loop”. Il gruppo, guidato dal prof. Luigi Caminiti, ha sviluppato una soluzione innovativa per la trasformazione dei rifiuti in filamenti per la stampa 3D, con la creazione di oggetti finiti. Un’idea che coniuga sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, dimostrando la grande capacità dei giovani di affrontare le sfide del futuro.

Ma non sono mancati anche altri progetti di grande valore:

3^I – “CryptoWorld” : Questo progetto mira a fornire consulenza in criptovalute per imprenditori che desiderano investire nel settore. Il gruppo ha proposto corsi di formazione e soluzioni di sicurezza nell’ambito delle valute digitali, rivolgendosi a chi vuole entrare in questo mercato emergente.

: Questo progetto mira a fornire consulenza in criptovalute per imprenditori che desiderano investire nel settore. Il gruppo ha proposto corsi di formazione e soluzioni di sicurezza nell’ambito delle valute digitali, rivolgendosi a chi vuole entrare in questo mercato emergente. 3^E – “Plenus” : Un’idea imprenditoriale dedicata alla moda sostenibile, con la produzione di abiti pratici e innovativi realizzati con materiali a km 0 e ispirati alla tradizione del Made in Italy. Un progetto che guarda al futuro dell’industria della moda, con un focus su sostenibilità ed etica.

: Un’idea imprenditoriale dedicata alla moda sostenibile, con la produzione di abiti pratici e innovativi realizzati con materiali a km 0 e ispirati alla tradizione del Made in Italy. Un progetto che guarda al futuro dell’industria della moda, con un focus su sostenibilità ed etica. Pirìa – “VR Travel” : Utilizzare la realtà virtuale per sensibilizzare i ragazzi riguardo la sostenibilità ambientale, offrendo esperienze immersive che permettono di scoprire le bellezze naturali del mondo, ma anche le minacce che il nostro pianeta sta affrontando.

: Utilizzare la realtà virtuale per sensibilizzare i ragazzi riguardo la sostenibilità ambientale, offrendo esperienze immersive che permettono di scoprire le bellezze naturali del mondo, ma anche le minacce che il nostro pianeta sta affrontando. 3^T – “RC View”: Un sito web pensato per la promozione del territorio di Reggio Calabria. Il progetto include informazioni sui luoghi da visitare, eventi culturali, gastronomici e suggerimenti per vivere al meglio la città. Un modo innovativo per valorizzare il patrimonio locale e le tradizioni calabresi.

Nel corso della cerimonia di premiazione, la dirigente scolastica del Liceo Vinci Antonella Borrello ha sottolineato l’importanza di questo percorso per gli studenti: “Questo progetto ha rappresentato un’opportunità di crescita significativa per i ragazzi, andando oltre la semplice formalità burocratica”, dichiarando gratitudine verso Confindustria per il tempo e l’impegno dedicato alla formazione degli studenti. Anche la dirigente del Liceo Piria, Anna Rita Galletta, ha espressamente ringraziato Confindustria per aver arricchito l’esperienza educativa, coinvolgendo gli alunni in competenze che saranno spendibili nel mondo del lavoro.

Il percorso si è rivelato una vera e propria palestra di formazione, dove i ragazzi hanno avuto modo di cimentarsi con tematiche legate alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e alla gestione economica. Un’esperienza che ha permesso loro di sviluppare non solo idee, ma anche competenze trasversali fondamentali per il futuro.

Simona Mazzaferro, tutor di Confindustria, ha raccontato con entusiasmo la motivazione e la passione dei ragazzi: “Ogni studente ha dimostrato un impegno costante, mettendo attenzione e dedizione in ogni fase del progetto”. Le parole di Angelo Marra, Presidente della Sezione Varie di Confindustria Reggio, hanno confermato il valore delle idee presentate: “Cinque progetti interessantissimi, tutti in linea con le tendenze del mercato, che hanno dimostrato l’abilità dei giovani nell’analizzare le sfide del futuro”.

Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, accompagnato dal vice presidente Michele Polimeni e il consigliere regionale Davide Nucera, ha concluso l’evento con un intervento ispirato, enfatizzando il valore del coinvolgimento dei giovani: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”, una frase che come ha sottolineato “racchiude perfettamente lo spirito di questo progetto. E un invito all’azione, alla responsabilità e al coraggio. Questa frase non è un semplice slogan, è un messaggio profondo che vi invita ad essere artefici del cambiamento, ad agire in prima persona, senza aspettare che qualcun altro prenda l’iniziativa” E ancora: “Nel momento in cui avete deciso di essere qui, di mettervi in gioco e di sviluppare le vostre idee di business, avete già iniziato a diventare quel cambiamento.

Anche Nando Polito, presidente della Piccola Industria di Confindustria, ha rimarcato l’importanza di dare continuità a questi progetti, per rafforzare sempre più il legame tra il mondo della scuola e quello del lavoro. “Il cambiamento inizia oggi, e ha il volto sorridente e determinato dei nostri ragazzi”, ha concluso Polito.

Un progetto che non solo ha valorizzato il talento giovanile, ma ha anche sottolineato l’importanza di formare una nuova generazione di imprenditori capaci di affrontare le sfide future con coraggio e responsabilità.